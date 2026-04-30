ABD Senatosu'na Güney Carolina'dan aday olan Mark Lynch, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile haddini aştı.

Ayasofya'nın mülkiyetinin Yunan Ortodoks Kilisesi'ne devredilmesi gerektiğini söyleyen Lynch aksi halde Türkiye'ye karşı kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayacağı yönünde küstah bir açıklama yaptı. Lynch, seçim kampanyasının merkezine Ayasofya'nın statüsünü taşıyarak, federal düzeyde 'Ayasofya'nın Kiliseye İadesi Yasası' adlı bir yasa tasarısı sunacağını duyurdu. Bu tasarı, Türkiye'den ABD'ye yapılan yaklaşık 17,52 milyar dolarlık ithalatın tamamen durdurulmasını öngörüyor ve Ayasofya'nın tekrar kilise olarak kullanılmasına kadar ambargonun süreceğini belirtiyor.

MARK LYNCH'DAN AYASOFYA İÇİN KÜSTAH TEHDİT

Mark Lynch, mevcut Senatör Lindsey Graham'ı eleştirerek, 2020 yılında Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi sürecinde Graham'ın sessiz kalmasını ve ABD'nin bu konuda uluslararası baskı kurmamasını sert ifadelerle ele aldı. Lynch, Ayasofya'nın Müslümanlara devrini hazmedemeyerek, bu durumu Hristiyanlık tarihindeki en büyük adaletsizliklerden biri olarak gördüğünü vurguladı. Seçilmesi halinde, Ayasofya'nın Yunan Ortodoks Kilisesi'nin yetkisine geri verilmesi için elinden gelen her türlü siyasi ve diplomatik adımı atacağını belirtti. Lynch, bu konuda ABD'nin uluslararası nüfuzunu kullanması gerektiğini savundu.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE AMBARGO TEHDİDİ

Hazırlanan yasa tasarısının en dikkat çeken maddesi, 2025 yılı için yaklaşık 17,52 milyar dolar değerindeki Türkiye'den tüm ABD ithalatına yönelik kapsamlı bir yasak önerisi oldu. Lynch, bu ambargonun Ayasofya'nın kiliseye iadesine kadar devam edeceğini ve Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Ayrıca, yasa teklifinin ABD Kongresi'nde destek bulabilmesi için Ortodoks, Katolik ve Protestan liderlerin bir araya gelmesi amacıyla resmi bir davet başlatacağını da duyurdu. Lynch, yalnızca Ayasofya ile sınırlı kalmayacaklarını, Hristiyan miras alanlarının korunması için küresel ölçekte mücadele edeceklerini ve Amerika içinde de benzer tehditlere karşı çıkacaklarını ifade etti.

Mark Lynch'in Ayasofya çıkışı, ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir gerilim başlatırken, tasarının Kongre'de nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Lynch'in açıklamaları, Ayasofya'nın uluslararası düzeydeki sembolik önemini bir kez daha gündeme taşıdı.