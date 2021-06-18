Seçimi kaybedince darbe planlamış! 'ABD'den 10 bin paralı askeri sorunsuz şekilde alırım'

star.com.tr 18 Haziran 2021 Cuma 12:42 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 12:44

Bolivya'da, ülke ordusu ve polisi tarafından desteklenen kitlesel protestoların ve Evo Morales'in ülkeden kaçmaya zorlamasının ardından, Anez Kasım 2019'da iktidara geldi.



Protestolar, 'Amerikan Devletleri Örgütü' tarafından desteklenen ve daha sonra asılsız olduğu kanıtlanan seçim sahtekarlığı iddialarıyla başlamıştı.

Yeni hükümet, Morales'in solcu Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisinden muhalif insanları bastırmak için güç kullandı ve keskin bir sağa dönüş yaptı. Ayrıca, Anez'in geçici başkanlığının birincil hedefi olması gereken yeni bir seçimin yapılmasını defalarca ertelendi.

Kitlesel protestoların baskısı altında, sonunda geçen sonbaharda seçime gidilmesi kararı alındı. Morales'in ekonomi bakanı olarak görev yapan MAS adayı Luis Arce, oyların yüzde 55,1'ini alarak ikinci tura çıkmadan ezici bir farkla seçimi kazandı. Anez ise, uzak bir farkla dördüncü sırada yer aldı.

Arce zaferini kutlarken, Anez ve bakanları Bolivya halkının iradesini devirmek için, ikinci bir darbe planlıyorlardı.

Ortaya çıkan yeni belgelere göre, darbe plandaki kilit isimler, Anez'in savunma bakanı olarak görev yapan Luis Fernando Lopez ve ABD Ordusu'nda eski bir yönetici olan Joe Pereira idi. Pereira'nın ABD'de paralı askerler toplaması ve onları Bolivya'ya hava yoluyla getirmeye yardım etmesi gerekiyordu.

Intercept'in haberine göre, paralı asker alımının amacı, eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in partisi Movimiento al Socialismo'dan Luis Arce'ın başkanlığa geçmesini zorla engellemekti.

Orada MAS destekçilerini bastırmak için Bolivya ordusundan seçkin askeri birlikler, polis birimleri ve kanunsuz çetelerle güçlerini birleştireceklerdi.

Pereira, iddia edilen konuşmalardan birinde, "10.000'e kadar adamı sorunsuz bir şekilde alabilirim. Tüm özel kuvvetlerin yanı sıra, polise rehberlik etmesi için LEP dediğimiz yaklaşık 350 kişiyi, Kanun Uygulayıcı Profesyonelleri getirebilirim.' şeklinde kendisiyle övünerek, ülkeye sokma planını şöyle anlatıyor:

'İhtiyacım olanı fotoğrafçı, papaz, sağlık görevlisi, turist gibi göstererek gizli görev için uçmalarını sağlayacağım.'

Birlik sayısı Pereira adına bir övünç kaynağı gibi görünse de, yardım için başvurduğu 'paralı asker' temin edecek yerlerin Pereira'ya, "Blackwater yeniden iş başı yapıp Irak'a geri dönse bile 10.000 kişiyi alamayacağını" söylediği belirtiliyor.

Ancak e-posta alışverişleri, planlamanın ileri bir aşamada olduğunu ve iptal edilmeden önce en az 250 birimin 'Bolivya projesinde' yer almaya hazır olduğunu gösteriyor.

Bolivya tarafında, yetkililerin kiralık silahları ve silahlarını ABD'den hava yoluyla kaldırabilecek üç Hercules C-130 nakliye uçağı vardı. Pereira, "Miami'deki Homestead Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Güney Komutanlığı'ndan personel almak" istediğini söylese de, iki ABD askeri kaynağı Intercept'e, 'ABD Özel Harekat komutanlığının darbe planından haberdar olduğunu' söyledi, ancak bir kaynak 'kimsenin onları gerçekten ciddiye almadığını' iddia ediyor.

Görüşmelerin bazı detayları, Morales'in kasım ayı başlarında dile getirdiği iddialarla çok yakından örtüşüyordu.

Söz konusu planlar, uygulamaya konulamadı. Görünüşe göre Lopez yeterli askeri komutanın desteğini sağlayamadı ve polisten sorumlu olan İçişleri Bakanı Arturo Murillo ile arası açıldı. General Orellana ve her iki bakan da, Arce'nin zaferinden sonra ve göreve başlamasından önce Bolivya'dan kaçan Anez yönetiminin üyeleri arasındaydı.

Murillo geçen ay FBI tarafından tutuklandı. Murillo'nun Florida merkezli bir firmadan, fahiş fiyata göz yaşartıcı gaz tedariki sözleşmesi imzalamak için, rüşvet aldığından şüpheleniliyor.

Anez tutuklandı ve Bolivya'da iktidara gelme yöntemi konusunda bazı suçlamalar yöneltildi. Planda yer alan Pereira da, aynı şekilde yargılanmayı beklerken Bolivya hapishanesinde tutuluyor.

Intercept, planın ABD hükümetinin zımni onayına veya desteğine sahip olmasının pek olası olmadığına inanıyor. Ancak planın, özel güvenlik şirketi Silvercorp USA'nın, Venezuela hükümetini devirme girişimine benzer bir plan olduğu belirtiliyor.

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