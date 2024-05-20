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Dünya

Seçimi kazanan Tayvan liderleri yemin etti

Tayvan'da başkanlık seçimlerini kazanan Başkan Lai Ching-te ve Başkan Yardımcısı Bi-khim Hsiao bugün yemin ederek göreve başladılar. Lai Ching-te törendeki konuşmasında egemenlik anlaşmazlığı yaşadığı Çin'e çağrıda bulunarak 'Çin'i Tayvan'a yönelik siyasi ve askeri tehditlerine son vermeye çağırıyorum' dedi.

DHA20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:22 - Güncelleme:
Seçimi kazanan Tayvan liderleri yemin etti
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Tayvan'daki başkanlık seçimlerini kazanan Demokratik İlerici Partinin adayı ve eski Başkan Yardımcısı Lai Ching-te ile Başkan Yardımcısı Bi-khim Hsiao, bugün yemin töreninin ardından göreve başladılar. Lai Ching-te konuşmasında "Görev sürem boyunca her gün, adil davranarak, merhamet göstererek, alçakgönüllü olarak ve halkımıza bir aile gibi davranarak güvenebileceğiniz ve itimat edebileceğiniz biri olduğumu kanıtlamaya çalışacağım. Yeni yönetim, tüm halkımız bizi sınarken yorulmadan ve elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışacaktır. Ayrıca, Tayvan siyasetinin yeni yüzünü şekillendirerek sürekli reform peşinde koşacağız" dedi.

Lai Ching-te konuşmasında ayrıca egemenlik anlaşmazlığı yaşadığı Çin'e çağrıda bulunarak "Ayrıca Çin'i Tayvan'a yönelik siyasi ve askeri tehditlerine son vermeye, Tayvan Boğazı'nda ve daha geniş bir bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik küresel sorumluluğu Tayvan ile paylaşmaya ve dünyanın savaş korkusundan arınmasını sağlamaya çağırmak istiyorum" dedi.

  • Başkan Lai
  • Çin Tehdidi
  • Tayvan Seçimleri

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