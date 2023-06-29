İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0449
  • EURO
    28,3186
  • ALTIN
    1588.43
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Seçimler sonrası Almanya Türkiye için harekete geçti: Girişim yeniden başlatılacak
Dünya

Seçimler sonrası Almanya Türkiye için harekete geçti: Girişim yeniden başlatılacak

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimler sonrası Almanya, Türkiye-AB ilişkileri için girişim başlatılacağını duyurdu. Almanya hükümet kaynaklarına göre, Türkiye ile Berlin arasındaki diyaloğun da yeniden canlandırılması değerlendiriliyor.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 13:54 - Güncelleme:
Seçimler sonrası Almanya Türkiye için harekete geçti: Girişim yeniden başlatılacak
ABONE OL

Almanya hükümet kaynaklarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi sonrasında Berlin, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması ve çeşitli alanlarda işbirliği opsiyonlarının değerlendirilmesi için girişimde bulunacak.

ALMANYA, TÜRKİYE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Brüksel'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakanlık kaynaklarına göre, zirvede liderlerin gündeminde ağırlıklı olarak Ukrayna ve göç konuları yer alacak.

Liderler ayrıca, AB-Türkiye ilişkilerini ve Kıbrıs'ta çözüm çabalarını görüşecek.

Hükümete yakın kaynaklara göre, Almanya, zirvede Türkiye konusunda yeni bir değerlendirme süreci başlatılmasını, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci'den, Türkiye ile işbirliği seçenekleri üzerinde yeni öneriler hazırlayarak, liderlere sunmalarını talep edecek. Türkiye ile ilişkilerin Almanya için önemli olduğunu dile getiren kaynaklar, özellikle ticaret, güvenlik ve göç politikaları ile genel jeostratejik durumda önemli bir partner olan Türkiye'nin öyle kalmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) seçimlerin ardından Kıbrıs meselesi konusunda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki sürecin yeniden canlandırılmasını bir fırsat olarak görürken, bu konunun Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde yer alacağını, AB'nin bu müzakereleri destekleyeceğini ifade etti.

Almanya'nın, Türkiye'deki seçimlerin ardından AB-Türkiye ilişkilerini yeniden gündeme getireceğini aktaran kaynaklar, ilgili tüm tarafların da bu konuda siyasi irade göstermeleri durumunda, ilişkileri canlandıracak adımların destekleneceğini kaydetti.

Türkiye'nin, Suriye, İran, Irak ve Ermenistan gibi komşularıyla çok önemli bir bölgede yer aldığını anımsatan kaynaklar, bu nedenle Türkiye ile sadece ikili değil, AB tarafında da üst düzey ve yakın diyalog içinde olmanın gerekli olacağını vurguladı.

  • Almanya Türkiye-AB ilişkileri
  • seçimler
  • Türkiye-Berlin diyaloğu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.