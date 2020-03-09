Şehir kuşatıldı ve... Bilim insanları korkunç rakamı açıkladı: 1642'de 300 bin kişi öldü

star.com.tr 09 Mart 2020 Pazartesi 13:52 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 14:01

Çin'de 'Chinese sorrow (Çin üzüntüsü-kederi) olarak da adlandırılan, Sarı Nehir ile ilgili yapılan bir araştırma çok çarpıcı bilgileri ortaya çıkardı. Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmada, 1642'deki korkunç bir sel felaketinin yaklaşık 300 bin insanın ölümüne neden olduğu belirtildi.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibe göre, sel felaketi şehri yok etti ve sakinlerini metrelerce silt (alüvyon) ve kilin altında gömdü. Tufanın dehşet verici boyutta olmasının sebebinin, Kaifeng'in duvarlarının kısmen çökmesi ve suyun şehirdeki insanları adeta tuzağa düşürmesi olduğu düşünülüyor.

O dönem Kaifeng, dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi ve birkaç kez Çin Hanedanı'na başkentlik yaptı. Şehir, geçtiğimiz bin yıl boyunca Sarı Nehir tarafından yaklaşık 40 kez sular altında kaldı, ancak 1642'deki olay şehrin sakinlerinin neredeyse tamamını yok edecek kadar güçlüydü.

KENDİ TUZAKLARINA DÜŞTÜLER

Bununla birlikte, önceki sellerden farklı olarak, bu doğal değil insan müdahalesinin olduğu bir felaketti.

Araştırmaya göre, şehir uzun süre düşman güçler tarafından kuşatıldı. Durumun kötüye gittiğini fark eden Kaifeng Valisi, nehri tutan setlerin yok edilmesini, böylelikle hırçın suyla düşmanın engellemesini emretti.

Ancak valinin hesapları tutumadı... Su şehrin duvarlarını yıkarak içeri girdi ve önüne çıkan herkesi ve her şeyi adeta gömdü.

ŞEHİR, BİR SU KAPANI OLDU

Araştırmada, şehrin surlarının bir taraftan sürekli şehre dolan suyun çıkmasını engellediğini ve suyun şehirde biriktiği ifade edildi. Sudaki çamur, şehirdeki yıkıntılarla birleşince, ortaya korkunç bir yıkıcı güç çıktı. Çamur ve enkaz önüne gelen her şeyi adeta yuttu.

Çalışmanın amacının, kentlerin bu gibi doğal afetlere karşı korunma yollarına katkıda bulunduğun belirtildi. Bilim adamları, iklim değişikliği ve çevresel belirsizlik nedeniyle bu olayların tekrarlanabileceğini söylüyor.