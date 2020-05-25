star.com.tr 25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:46 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:55

İran ve Pakistan üzerinden gelen çekirge sürüleri Hindistan'ı yutmaya başladı...



Kuzey Hindistan, batı ve orta Hindistan eyaletleri sıcak hava dalgası nedeniyle 27 yılın en kötü çekirge istilasıyla karşı karşıya. Çekirge sürüleri şimdiden Medya Pradeş eyaletine ulaştı.

Aralık 2019 ve Ocak 2020 yılında başlayan ilk dalga çekirge istilasını yorumlayan uzamanlar, uzayan muson dönemi, iklim değişikliği ve takip eden üreme nedeniyle devaa sürülerin harekete geçebileceğini düşünüyordu. Son veriler tahminlerin gerçekleşeceği yönünde.

Mahsulleri yok eden çekirgeler, pandemi tedbirleri nedeniyle stres altında olan çiftçilere sefalet getirdi. Çekirge sürülerinin kuzey Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine doğru daha da ilerlemesi bekleniyor.

Federal ve eyalet tarım departmanları çekirgelerle savaşmak için kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. Bu ilaçlar, yangınlarda kullanılan hava ve kara araçlarına yüklenerek potansiyel istila alanlarına yerleştirildi.

Gelen bazı görüntülerde çekirgelerin şehirleri adeta kararttığı görülüyor.

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