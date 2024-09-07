Şehit edilen Türk'ün yakın arkadaşı o anları anlattı: İsrail, bunu yaptığı için öldürdü

Soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle başından vurduğu Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivist şehit oldu. Ayşenur Ezgi'nin şehit edilmesine Türkiye'den birçok siyasi tepki gösterdi. Aktivist Rob, arkadaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anları anlattı.

BATI ŞERİA'DA ŞEHİT EDİLEN AYŞE'NİN YAKIN ARKADAŞI KORKU DOLU O ANLARI ANLATTI

Türkiye Times'a konuşan Aktivist Rob, şehit edilen Ayşenur Ezgi Eygi ile beraber gösteriye katıldıklarını belirterek, "Biz, Nablus yakınlarındaki Beyta'da Filistinlilerin bir dua oturumuna katıldık. Bu oturumlar İsrail ordusu tarafından düzenli olarak saldırıya uğruyor. Daha önce burada 17 Filistinli öldürülmüştü. İbadet edenlerle birlikte alandan ayrılırken, İsrail ordusu hemen kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanmaya başladı ve çatılarda keskin nişancılar gördük. Geri çekilmeye başladığımızda, gerçek mermilerle ateş etmeye başladılar." dedi.

"BİRKAÇ DAKİKA SESSİZLİK OLDU"

Korku dolu o anları anlatan Rob, "Tepeden daha aşağıya doğru kaçtık ve bir zeytinliğe sığındık. Ordu, tepede bizden yaklaşık 200 metre uzakta kaldı ve Ayşenur, başka bir gönüllüyle birlikte yolun oldukça gerisinde, zeytinlikte duruyordu. Hiçbir şey yapmıyorlardı. Birkaç dakika sessizlik oldu." ifadelerini kullandı.

"KESKİN NİŞANCI TARAFINDAN BAŞINDAN VURULMUŞTU"

Ayşenur'un keskin nişancı tarafından başından vurulduğunu söyleyen Rob, "Birden birkaç el silah sesi duyuldu ve biz zeytinlikte daha da geriye doğru eğilirken diğer gönüllünün yardım için bağırdığını duydum. Ayşe'nin yerde yattığını, kanadığını gördüm. Keskin nişancı tarafından başından vurulmuştu. Sağlık ekiplerini çağırdık, onu ambulansa koyduk ve Nablus hastanesine gitmek üzere bir taksi bulmak için bölgeden ayrıldık. Ayşe, hastaneye vardıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti." şeklinde konuştu.

"İSRAİL, BUNU YAPTIĞI İÇİN ONU ÖLDÜRDÜ"

İşgalci İsrail'in suçlarını açığa çıkarmak için bölgede bulunduklarını aktaran Rob, "İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını ve etnik temizliği gözlemlemek ve bunları açığa çıkarmak için Filistin'e gelmişti, böylece uluslararası toplumu harekete geçmeye zorlamayı amaçlıyordu. İsrail, bunu yaptığı için onu öldürdü. Onun adıyla ve tüm uluslararası ve Filistinli şehitlerin anısına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Filistin halkının mücadelesi için şimdiden çok şey yaptı ve adı, Filistin özgürlüğüne kavuşana dek yaşayacak." dedi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ İŞGAL KARŞITI SİVİL PROTESTOYA "BARBARCA MÜDAHALESİNİ" LANETLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoya "barbarca müdahalesini" lanetlediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse bir yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE YEREL MAKAMLARLA TEMAS HALİNE GEÇTİ

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olduğunu, Türkiye'de de bulunduğunu, son dönemde hayatını ABD'de sürdürdüğünü kaydetti. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun olayla ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğunu vurgulayan Keçeli, Eygi'nin başından vurulduktan sonra Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

Keçeli, Eygi'nin cenazesinin nereye defnedileceğine ailesinin karar vereceğini belirterek, Türkiye'de defnedilmesine karar verilirse konsolosluk işlerini Türk Dışişleri Bakanlığının yapacağını bildirdi. Benzer durumlarda genelde yerel makamlar tarafından otopsi yapıldığını ve yine benzer bir işlemin gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Keçeli, cenaze nakil işleminin 2-3 hafta sürebildiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sırasında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum. Uzun yıllardır soykırımcı politika ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçların hesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin, "Bu, zulüm ve barbarlığın zirvesidir. Zalimleri lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi (26 ) adlı Amerikalı Türk insan hakları aktivistiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı.

CAIR, AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KINADI

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), işgal altındaki Batı Şeria'da Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini kınadı.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlığı da bulunan Türk akvist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesinin İsrailli politikacıların direktiflerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

HAMAS, ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

Hamas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ABD'nin tarafgir politikalarının neden olduğunu belirtti.

BM, SUÇLULARIN HESAP VERMESİNİ TALEP ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'nın Nablus kentinde Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını ve suçluların hesap vermesini talep etti.

AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.

AA muhabiri, sosyal medya hesapları ve diğer bazı açık kaynaklardan Eygi hakkında bulunan bilgileri derledi.

Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

Bir süre ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşamını sürdüren Eygi, Washington Üniversitesinde çift dal yaptı. Eygi, 2024 Haziran'da ana dal Psikoloji bölümünün yanı sıra Orta Doğu Dilleri ve Kültür bölümünü tamamladı.

- "OLUMLU BİR ETKİ YARATMA TUTKUSUYLA HAREKET EDİYORUM"

Eygi, kendisi hakkında LinkedIn hesabında bilgi verirken yaptıklarını ve yapmak istediklerini şöyle anlatıyordu:

"Toplum hizmetine derin bir bağlılıkla mentorluk, davranış terapisi ve pazarlama alanlarında güçlü bir temele sahibim. Çeşitli mesleki deneyimlerim arasında öğrencilere akademik başarı için rehberlik etmek, otizmli çocukları desteklemek için ABA (Uygulamalı Davranış Analizi) tekniklerini uygulamak ve hizmet sektöründe etkili pazarlama stratejileri oluşturmak yer alıyor. Gönüllü çalışmalarım, etkinlik koordinasyonundan yetersiz kaynaklara sahip topluluklarda rehabilitasyon desteği sunmaya kadar hem yerel hem de uluslararası alanda bir etki yaratmamı sağladı. Olumlu bir etki yaratma tutkusuyla hareket ediyorum ve sürekli olarak öğrenmek, büyümek ve anlamlı projelere katkıda bulunmak için fırsatlar arıyorum."

Hukuk firmasının yanı sıra bazı gıda şirketlerinde de çalışan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere desteğiyle çıkan Uluslararası Dayanışma Hareketi (International Solidarity Movement, ISM) gönüllüsü oldu.

Eygi, 3 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde işgalcilerin gasplarına karşı çıkmak için düzenlenen gösterilere gözlemci olarak katılmaya gitti.

ISM, Eygi'nin, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteriye gözlemci olarak katıldığını, yakınlarda bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı tarafından kasıtlı hedef alınarak öldürüldüğünü bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ISM gönüllüsü arkadaşı Eygi için şunları söyledi:

"Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kolay bir yolu yok. Keşke anlamlı bir şeyler söyleyebilseydim ama hıçkırıklarla ağlarken söyleyemiyorum.... Arkadaşım, yoldaşım ve Filistin'e seyahat ortağım az önce İsrail işgal güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Huzur içinde yatsın. O artık bu mücadelede şehit olan pek çok kişiden biri."

Görgü tanıkları, Eygi'nin gösteri alanının uzağında olduğunu, çatıda gördükleri keskin nişancı tarafından vurulduğunu kaydetti.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- NAMI DİĞER "AYŞE"

Washington Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lubna Alzaroo, Facebook hesabında Eygi'yi şöyle anlattı:

"Bu (resimdeki) kadın Ayşenur Eygi, nam-ı diğer Ayşe. Bu sabah Nablus, Beyta'da Filistinli çiftçilerle dayanışma içindeyken İsrail askerleri tarafından (Ayşenur'un) öldürüldüğü haberiyle uyandım. Ayşe ile sadece bir kez karşılaştım. Renton'dan Bellevue'ye taşınmama yardım ettikleri için teşekkür etmek amacıyla kuzenlerimi ve arkadaşlarımı bir barbeküye davet etmiştim. Kuzenlerim benimle tanışabilmesi için Ayşe'yi de yanlarında getirmişti. Ayşe, Washington Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yeni mezun olmuştu, California'da ve başka yerlerde antropoloji alanında yüksek lisans yapmak için başvuruyordu.

Ayşe tanıdığım en tatlı, en nazik ruhlardan biriydi. Brownie yapmış ve yanında getirmişti. Bir hafta boyunca o kekleri her yere götürdük, arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaştık. Arapların ne kadar gürültücü olduklarına güldü, yaptığım yemekleri yedi, teyzemle sohbet etti, bana (Filistin eylemleri için kurulan) kamp konusunda ve Washington Üniversitesi yönetimiyle bu konuda pazarlık yapmanın zorluklarından bahsetti. Akşam olduğunda bir ara seccade istedi ve sonra evimin bir köşesinde namaz kıldı.

Bana o yaz için yaptığı planlardan bahsetti. Türkiye'deki geniş ailesini ve arkadaşlarını ve nihayet Filistin'i de ziyaret edeceği için de son derece heyecanlıydı. El Halil'deki ailemi ziyaret edeceğine, büyükannem ve anne-babamla tanışacağına söz verdi. Birbirimizin telefon numaralarını aldıktan sonra döndüğünde kahve içmek için buluşma sözü verdi ve sonra ayrıldı.

Ayşe ile sadece bir kez görüştüm ve kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar yıkıldım. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum ve nur içinde yatsın."