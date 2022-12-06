Şehrin kalbinde kutladılar: ABD'de bu oluyorsa Türkler sayesinde

ABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı'nda, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Nasdaq Tower binasının önünde düzenlenen etkinlik, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) ve Turkish Coffee Lady Vakfı tarafından organize edildi.

Programa, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türk Amerikan toplumundan sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TADF Başkanı Gülay Aydemir, girişimleri sonucu 5 Aralık'ı Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tanıyan New York Belediyesinin Başkanı Eric Adams'a teşekkür etti.

Başkonsolos Özgür de Türk kahvesinin Türk kültüründe önemli yeri olduğunu vurgulayarak, ABD'de Türk kahvesinin tanıtımı için çaba harcayan herkese teşekkürlerini iletti.

Turkish Coffee Lady Vakfı Başkanı Gizem Salcığıl White da AA muhabirine, Dünya Türk Kahvesi Günü'nü New York'un kalbi Times Meydanı'nda kutlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk kahvesinin dünya için çok önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayan White, "Bugün ABD'de günde 400 milyon adet kahve tüketiliyorsa aslında Türklerin 16. yüzyılda icat ettiği pişirme metodu sayesindedir." diye konuştu.

White, New York ile ABD'de başkent Washington D.C, Virginia'nın Alexandria ve Fairfax, Florida'nın Ft. Lauderdale ve Michigan'ın Kalamazoo şehirlerinin de 5 Aralık'ı Dünya Türk Kahvesi Günü olarak tanıdığını belirterek, "Önümüzdeki sene, Cumhuriyet'imizin 100. yılında bu şehirleri 100'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Programda canlı müzik ve dans gösterileri de sunulurken, Times Meydanı yakınındaki iki ayrı dijital ekranda Türk kahvesinin özellikleri, kültürü ve tarihini anlatan görseller yayımlandı.

Türk kahvesi, 2013'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve kabul edildiği tarih 5 Aralık, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlamıştı.

ABD'de, başkent Washington D.C'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, 2020'de, 5 Aralık'ı "Türk Kahvesi Günü" ilan eden ilk belediye başkanı olmuştu.

