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Dünya

Seine Nehri'nde mahsur kalan katil balina için kurtarma planı

Fransa'nın Seine Nehri'nde mahsur kalan ve tatlı su ortamında sağlığı çok hızlı bozulan katil balina (Orca) için kurtarma planı açıklandı. Hoparlörlü drone ile katil balina sesleri yayılacağı ve balinanın açık denize çekileceği ifade edildi.

DHA28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
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Fransa'nın Normandiya kıyısından 16 Mayıs'ta Seine Nehri'ne girerek mahsur kalan katil balinanın, tatlı su ortamında sürüsünden ayrılmış olmanın verdiği stresle gittikçe zayıfladığı ve sağlığının bozulduğu ifade edildi. Seine-Denizcilik Bölge İdaresi, dün yaptığı açıklamayla, balinanın yaşamını kurtarmak için deniz memelileri konusunda uluslararası ve ulusal uzmanlardan oluşan bir grup oluşturulduklarını duyurdu. Bilim insanlarından oluşan ekip, mahsur kalan katil balinanın kötüye giden sağlığının göz önünde bulundurulduğunu ve yumuşak bir müdahale ile balinayı açık denize çekmeye çalışacaklarını belirtti.

DRONE, ÜRKÜTMEMEK İÇİN MESAFESİNİ KORAYACAK

Açıklamada, hoparlörlü bir drone ile katil balina sürüsü sesi yayılacağı ve balinanın 'cezbedilerek' doğal yaşam ortamı olan denize doğru yönlendirileceği ifade edildi. Balinanın korkmaması için drone, balinaya olan birkaç yüz metrelik mesafesini koruyacağı vurgulandı.

ERKEK KATİL BALİNALAR, HAYATLARI BOYUNCA ANNELERİNE BAĞIMLI YAŞIYOR

Bir erkek olarak tanımlanan dört metrelik katil balina, ilk olarak 16 Mayıs'ta Normandiya'da Seine Nehri'nin ağzında görüldü, ardından Rouen şehrinin batısına doğru düzinelerce kilometre yol aldığı ifade edildi. Uzmanlar, erkek katil balinaların genellikle tüm hayatları boyunca annelerine bağlı yaşadıklarını ve bu sebeple ayrılmaları halinde strese girerek sağlıklarının bozulabileceğini vurguladı.

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