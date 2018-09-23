Sekiz yıl + 10 dakika
İran ile Irak arasında sekiz yıl süren savaşın yıldönümünde Tahran yönetimi tarafından ülke çapında gerçekleştirilen askeri geçit törenlerinin Ahvaz ayağı kana bulandı. Yoğunlukla Arapların yaşadığı bölgede, tören sırasında Devrim Muhafızlarına 10 dakika boyunca rastgele ateş açıldı.
İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin en büyük kenti Ahvaz’da Devrim Muhafızları’nın gerçekleştirdiği askeri geçit terör saldırısıyla kana bulandı. 1980’de başlayan Irak - İran savaşının yıldönümü nedeniyle ‘Kutsal Savunma Haftası’ adı altında düzenlenen törene askeri üniformalı dört kişi tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Askerlerin yürüdüğü alanın arkasında yer alan bir parka konuşlanan militanlar, tören sahasına yerel saatle sabah 9 sıralarında rastgele ateş etmeye başladı.
10 dakika kadar süren silah sesleri nedeniyle yoğun panik yaşanırken, tören alanındaki sivillerle askerler kendini güvenli bir bölgeye atmaya çalıştı. Saldırı sonucu Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 25 asker hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kişi yaralandı. Tahran yönetimi saldırının ardından Basra’daki Şelamçe ve Meysan’daki Eş-Şib gümrük kapılarındaki geçişleri güvenlik gerekçesiyle durdurdu.
‘SORUMLU SUUDİLER’
Saldırı sonrası açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, “Askeri geçit sırasında halkımıza ve silahlı güçlerimize saldırı gerçekleştiren unsurlar, El Ahvaziye terör hareketine bağlıdır” ifadelerini kullandı. Şerif açıklamasının devamında söz konusu terör örgütünün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti ve “Bu terör eylemi, askeri gücümüzün törenindeki azametinin görünmemesini hedeflemişti” dedi.
MİLİTANLARI YABANCILAR EĞİTİYOR
Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan açıklama Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Şerif gibi Riyad yönetimini işaret ederek “Yabancı bir ülke tarafından eğitilen, silahlandırılan ve desteklenen teröristler Ahvaz’a saldırdı. İran bölgesel terör destekçileri ve ustaları ABD’yi bu tür saldırılardan sorumlu tutuyor. İran, İranlıların yaşamlarını savunmak için hızlı ve kesin bir şekilde yanıt verecek” yazdı.
AHVAZ ARAPLARIN BÖLGESİ
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de saldırıyı gerçekleştiren grubun ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğunu savunarak, dört saldırganın silahlarını birkaç gün önce Basra Körfezindeki ülkelerden aldığını ve törenlerin yapıldığı alana sakladıklarını açıkladı. Şikarci saldırganların akıbeti ile ilgili de “Üçü olay yerinde biri hastanede öldü” bilgisini verdi.
DEAŞ DA ÜSTLENDİ
El Ahvaziye adıyla tanınan örgüt bağımsız bir Arap idaresi kurmayı hedefliyor. Yoğunlukla Arapların yaşadığı İran’ın petrol bölgesi Ahvaz, sık sık rejim karşıtı gösterilere ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Öte yandan saldırıyı ilerleyen saatlerde terör örgütü DEAŞ da üstlendi. Fakat DEAŞ’ın “Ruhani de Ahvaz’daydı” şeklinde yanlış bir bilgi vermesi örgütün bu üstlenmeyi propaganda için yaptığı yorumlarına neden oldu.
‘TRUMP’IN SONU SADDAM GİBİ OLACAK’
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ahvaz’da saldırı gerçekleştirildiği sırada başkent Tahran’da bir konuşma gerçekleştiriyordu. Ruhani konuşmasında, Beyaz Saray’ın çekildiği nükleer anlaşmanın bölgenin ve dünyanın çıkarına hizmet ettiğini savunarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Saddam gibi anlaşmayı bozduğunu ve Saddam’ın başına gelen akıbetin mevcut ABD yönetiminin de başına geleceğini söyledi. İran ile Irak arasında geçmişe dayanan sınır ihtilafları ve su yolu kontrolleri nedeniyle yaşanan gerginlikler, Humeyni sonrası zirve noktaya ulaşmıştı. Dönemin Irak lideri Saddam Hüseyin, bir türlü çözülemeyen su yolları hakkını gerekçe gösterip savaş ilan etmişti.
80 - 88 YILLARI ARASI SAVAŞ
İki ülke de karşılıklı olarak başkentler Tahran ve Bağdat’ı bombaladılar. Büyük sivil ve askeri kayıplarla ağır maddi zararlara yol açan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 598 no’lu kararıyla 20 Ağustos 1988’de sona erdi.
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