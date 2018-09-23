Sekiz yıl + 10 dakika

İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin en büyük kenti Ahvaz’da Devrim Muhafızları’nın gerçekleştirdiği askeri geçit terör saldırısıyla kana bulandı. 1980’de başlayan Irak - İran savaşının yıldönümü nedeniyle ‘Kutsal Savunma Haftası’ adı altında düzenlenen törene askeri üniformalı dört kişi tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Askerlerin yürüdüğü alanın arkasında yer alan bir parka konuşlanan militanlar, tören sahasına yerel saatle sabah 9 sıralarında rastgele ateş etmeye başladı.

10 dakika kadar süren silah sesleri nedeniyle yoğun panik yaşanırken, tören alanındaki sivillerle askerler kendini güvenli bir bölgeye atmaya çalıştı. Saldırı sonucu Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 25 asker hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kişi yaralandı. Tahran yönetimi saldırının ardından Basra’daki Şelamçe ve Meysan’daki Eş-Şib gümrük kapılarındaki geçişleri güvenlik gerekçesiyle durdurdu.

‘SORUMLU SUUDİLER’

Saldırı sonrası açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, “Askeri geçit sırasında halkımıza ve silahlı güçlerimize saldırı gerçekleştiren unsurlar, El Ahvaziye terör hareketine bağlıdır” ifadelerini kullandı. Şerif açıklamasının devamında söz konusu terör örgütünün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti ve “Bu terör eylemi, askeri gücümüzün törenindeki azametinin görünmemesini hedeflemişti” dedi.