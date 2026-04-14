Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Afganistan'da can kaybı 189'a çıktı

Afganistan, 18 gündür devam eden şiddetli yağışlar ve ani sel baskınlarıyla büyük bir insani felaketle karşı karşıya kaldı. Ülke genelinde yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu yetkilileri, sel felaketinin son bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

AFGANİSTAN'DA 18 GÜNLÜK SEL FELAKETİNDE 189 CAN KAYBI

Afganistan'ın büyük bir kısmı 25 Mart'tan bu yana şiddetli yağışlar, rüzgar ve ani sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Ülkede 18 gündür etkili olan şiddetli yağış ve sellerde can kaybı yükseldi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 189 kişinin öldüğü açıklandı. Afganistanlı yetkili Mohammad Yusuf Hammad, can kaybının arttığını ifade ederek, "Dokuz kişiden haber alınamıyor ve 253 kişi de yaralı" dedi.

Sellerde bin 303 evin yıkıldığını kaydeden yetkililer, 5 bin 800 evin de kısmen hasar gördüğünü bildirdi.