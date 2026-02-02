İSTANBUL 8°C / 2°C
2 Şubat 2026 Pazartesi
  • Sel gitti etkileri devam ediyor: Güney Afrika'da sıtma vakalarında artış
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ocak ayında şiddetli yağışların yol açtığı sellerden en çok etkilenen Mpumalanga eyaletinde sıtma vakalarında ciddi artış yaşandığı bildirildi.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Sel gitti etkileri devam ediyor: Güney Afrika'da sıtma vakalarında artış
Mpumalanga Sağlık Departmanı Direktörü Mandla Zwane, yaptığı basın açıklamasında, selden etkilenen bölgelerde sıtma vakalarındaki artışa işaret etti.

Zwane, "Geçen yıla kıyasla bu yıl vakalarda artış olduğunu söylüyoruz çünkü geçen yıl ocak ayı boyunca 69 vakamız vardı ancak şimdi baktığımızda 314 vakamız var." dedi.

Eyalet genelinde sıtma konusunda farkındalık kampanyası başlattıklarını belirten Zwane, halka sivrisineklere karşı dikkatli olmaları ve uzun kıyafetler giymeleri tavsiyesinde bulundu.

Güney Afrika'da ocak ayının son haftalarında görülen yoğun yağışların yol açtığı sellerde en az 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Dişi anofel cinsi sivrisineklerin sokmasıyla aktarılan bir parazitin neden olduğu sıtma, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık" olarak tanımlanıyor.

"Malarya" olarak da adlandırılan hastalığın belirtileri arasında ateş, titreme, baş ağrısı, yorgunluk, gözler ve deride sararma, nöbetler ile nefes darlığı yer alabiliyor.

