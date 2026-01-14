İSTANBUL 8°C / 7°C
Sel sonrası timsah dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Mozambik'te şiddetli yağışlar nedeniyle taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına yol açtı. Gaza eyaletindeki Chibuto ilçesinde meydana gelen timsah saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Sel felaketi binlerce kişiyi mahsur bırakmış, 8 yerleşim yeri ile ulaşım kesilmiş durumda.

Sel sonrası timsah dehşeti: Ölü ve yaralılar var
Mozambik'te etkili olan seller nedeniyle ortaya çıkan timsahların saldırısında, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Bu trajik olaylar, bölgede meydana gelen şiddetli yağışların doğal afet haline dönüşmesiyle birlikte, vahşi hayvanların insan yaşam alanlarına girmesinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

NEHİRLER TAŞTI, TİMSAHLAR ORTAYA ÇIKTI

Ulusal medyaya yansıyan haberlere göre, Gaza eyaletindeki Chibuto ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası taşan nehirler, timsahların ortaya çıkmasına yol açtı.

Chibuto Kaymakamı Cacilda Banze, su seviyesinin yükselmesiyle timsah saldırılarının arttığını belirtti.

Timsah saldırılarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Banze, 3 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

SEL FELAKETİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Banze, sel felaketi nedeniyle binlerce kişinin mahsur kaldığını, yoğun yağışlar sonucu 8 yerleşim yeri ile ulaşımın kesildiğini kaydetti.

Massingiri Kaymakamı Sergio Costa da bazı bölgelerde ulaşımın yalnızca teknelerle sağlanabildiğini ifade etti.

Sellerin evlere ve tarım alanlarına zarar verdiğini vurgulayan yetkililer ise on binlerce kişinin gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşadığını kaydetti.

Yetkililer, yağışların sürmesinin beklendiği uyarısını yaptı.

