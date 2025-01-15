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Dünya

''Selçuk Bayraktar gözler önüne serdi'' diyerek işbirliği teklif etti: Türk Dünyası için gurur kaynağı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasına ilişkin tebrik mesajı yayımladı. 'Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde elde edilen bu başarı, Türk Dünyası'nın yaratıcılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne serdi' diyen Ömüraliyev, bu başarının ayrıca TDT üye devletleri arasında uzay teknolojileri alanında işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir adımı da işaret ettiğine değindi. Ömüraliyev ayrıca TDT Sekretaryası'nın, bu alanda işbirliğini ilerletme konusundaki 'sarsılmaz kararlılığını' bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
''Selçuk Bayraktar gözler önüne serdi'' diyerek işbirliği teklif etti: Türk Dünyası için gurur kaynağı
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen ve özel bir firma tarafından üretilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşmesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TDT'den edinilen bilgiye göre, Ömüraliyev, "Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in uzaya fırlatılmasını büyük bir gururla kutluyorum. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde elde edilen bu başarı, Türk Dünyası'nın yaratıcılığını ve azmini bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın, TDT tarafından Buhara'da düzenlenen Gençlik Platformu etkinliğinde Türk Dünyası'nın "parlak genç beyinleriyle" paylaştığı bu vizyonun gerçekleştiğini görmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan Ömüraliyev, "Kökleri yıllar boyunca beslenen bir hayale dayanan bu başarı, tüm Türk Dünyası için büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ömüraliyev, söz konusu projenin, Fergani ve Uluğ Bey gibi alimlerin mirasını yad ettiğinin altını çizerek, ortak bilimsel mirasın ihya edilerek gelecek nesillere ilham verdiğini ve aynı zamanda Türk dünyasının küresel uzay çalışmaları alanında artan kapasitesini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

UZAY TEKNOLOJİLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Bu başarının ayrıca TDT üye devletleri arasında uzay teknolojileri alanında işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir adımı da işaret ettiğine değinen Ömüraliyev, TDT Sekretaryası'nın, bu alanda işbirliğini ilerletme konusundaki "sarsılmaz kararlılığını" bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Ömüraliyev, uzay araştırmaları sahasındaki müşterek kabiliyetlerin güçlendirilmek üzere uzmanlık, deneyim ve teknik bilgi paylaşımı için bir platform sağlamanın amaçlandığı mesajını vererek, "Bu vesileyle, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, bu büyük gelişmenin Türk Dünyası için daha büyük başarılara kapı aralamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fergani Uzay tarafından milli olarak geliştirilen ve özel bir firma tarafından üretilen Türkiye'nin en büyük uydusu FGN-100-d1, uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşmişti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay'ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusu, dün akşam Türkiye saati ile 22.09'da ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılmıştı.

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Bayraktar yeni hedefini paylaştı

Baykar ilk uydusunu uzaya fırlattı
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