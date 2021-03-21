Sele teslim olan Avustralya'yı fareler istila etti

AA/DHA 21 Mart 2021 Pazar 13:54 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 13:58

Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, özellikle Sydney'in batısının son 50 yılın en şiddetli sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Yüzlerce kişinin sellerden kurtarıldığını kaydeden Berejiklian, eyalette Penrith kenti, Jamisontown bölgesi ve Mulgoa'nın bazı kesimleri için "tahliye emri" verildiğini kaydetti.

Yeni Güney Galler eyaletinde sel, bazı yerleşim bölgelerini su altında bırakırken, enerji nakil hatları zarar gördü. Bölgede alçak bölgelerde yaşayanlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Yetkililer, yağışlı havanın hafta ortasına kadar sürmesinin beklendiğini ifade etti.

AVUSTRALYA'YI MİLYONLARCA FARE BASTI

Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor. New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

ÇİFTÇİLER 'ACİL EYLEM PLANI' İSTEDİ

NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı. Bölgede üretim yapan çiftçiler ise farelerin mahsulleri yok ettiğini ve hükümetten acil eylem planı istediklerini açıkladı.