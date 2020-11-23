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Dünya

Selman-Netanyahu cephesinde hatlar karıştı! Suudi Arabistan'dan karşı açıklama geldi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Neom kentinde bir araya geldiği haberlerini yalanladı.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 17:07 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:11
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Suud, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Basında, Veliaht Prens ile İsrailli yetkililerinin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun resmi ziyareti sırasında bir araya geldiği iddiaları dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Suud, "Böyle bir toplantı meydana gelmedi. Sadece ABD ve Suudi yetkililer toplantıda hazırdı." dedi.

İsrail medyası, Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Selman ile görüştüğünü bildirmişti.

Haberlerde, Netanyahu'nun dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiğine yer verilmişti.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti

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