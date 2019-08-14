Binlerce turist adada mahsur kaldı! Aralarında Türkler de var

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5825
  • 6,246
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Semadirek Adası'nda binin üzerinde turist mahsur kaldı

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle aralarında Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi adada mahsur kaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde art arda meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos'tan bu yana adaya feribot seferleri gerçekleştirilemiyor.

Semadirek'te tatil süreleri sona eren binin üzerinde kişi ise evlerine dönmek için limanda bekleyişlerini sürdürüyor. Dedeağaç Limanı'nda da günler öncesinden adadaki otellerde yelerini ayırtan ve gemi biletlerini alan çok sayıda turist, kendilerini adaya götürecek gemiyi bekliyor.

Semadirek Belediye Başkanı Thanasis Viças, adada yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını belirterek, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığının desteğiyle ihtiyacı olan ziyaretçilere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığını aktardı.

ADADA YİYECEK VE KONAKLAMA SIKINTISI YAŞANIYOR

Yunan basınındaki haberlerde ise feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği, olayın bölge turizminde büyük ölçüde olumsuz etki bıraktığı kaydedildi.

Semadirek ve Dedeağaç limanlarında toplanan yolcularla görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı ifade edilen haberlerde, Semadirek'teki sorunun çözümü için Yunanistan Denizcilik Bakanlığının çabalarının sürdüğü, bu amaçla arızalı gemiler tamir edilinceye kadar Ege adalarında sefer yapan başka bir geminin Dedağaç'a gönderildiği bildirildi.

FERİBOTUN ARIZALANMASIYLA İKİ GEMİ TAHSİS EDİLMİŞTİ

Yazın, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan feribotun 6 Ağustos'ta makinelerinde arıza meydana gelmesinin ardından bu güzergah için başka bölgelerden iki gemi tahsis edilmişti.

Dedeağaç Limanı'na gelen iki geminin de ilk seferinde arıza yapması üzerine daha büyük bir gemi görevlendirilmişti.

Ancak bu gemi de Dedeağaç'tan aldığı yaklaşık 560 yolcu ve 227 araçla gittiği Semadirek Adası'nda, liman tesislerinin yetersiz olması nedeniyle limana yanaşamadan tekrar Dedağaç'a geri dönmüştü.

15 Temmuz´un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Darbeciler delilleri böyle karartmaya çalışmışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resti çekti: Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız

Resti çekti: Savaşa zorlanırsak geri adım atmayız

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

Zincir otellerin gözdesi Türkiye

Ev konservelerindeki gizli tehlike! Ölümcül olabilir

Ev konservelerindeki gizli tehlike! Ölümcül olabilir

Bakanlıktan vatandaşlara büyük kolaylık! Artık bir 'tık' uzaklıkta

Bakanlıktan vatandaşlara büyük kolaylık! Artık bir 'tık' uzaklıkta

Sıfır otomobil boyalı çıktı! Mahkeme kararını verdi

Sıfır otomobil boyalı çıktı! Mahkeme kararını verdi

Binlerce turist adada mahsur kaldı! Aralarında Türkler de var

Binlerce turist adada mahsur kaldı! Aralarında Türkler de var

Yıl 1984, ilk şehidimiz... O alçak saldırı hafızalardan silinmiyor

Yıl 1984, ilk şehidimiz... O alçak saldırı hafızalardan silinmiyor

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı... İşte yollarda son durum

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı... İşte yollarda son durum
 

POPÜLER HABERLER

Kriz yaratacak hamle! Havada tehlikeli kapışma

Kriz yaratacak hamle! Havada tehlikeli kapışma

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

Şekli kavuna, tadı muza benziyor! Hasadı başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA