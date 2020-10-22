Senato Yargı Komitesi, Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Barrett'i onayladı

AA 22 Ekim 2020 Perşembe 17:38 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:40

Demokrat senatörlerin tepki amacıyla katılmadığı oylamada, 12 Cumhuriyetçi üyenin hepsi "evet" oyu kullandı.

Oylama öncesinde Demokratların Barrett'e yönelik olumsuz davranışlarına ve oylamaya katılmama kararlarına tepki gösteren Komite Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, oylamanın yapılabilmesi için en az 2 Demokrat senatörün katılması gerektiği söylemlerine karşı çıktı.

Graham, "Yargıç Barrett'i 4 gün boyunca sorguladıktan sonra oylamaya katılmama kararı aldılar. Barrett oylamayı hak ediyor. Demokratların bu komiteyi esir almalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine 2 haftadan az bir zaman kalmışken, Demokratlar, Yüksek Mahkeme yargıçlığına şimdi atama yapılmasına karşı çıkıyor.

Demokratlar, söz konusu pozisyona getirilecek adayın yeni başkan tarafından belirlenmesi gerektiğini savunuyor.

Ayrıca Demokratlar, liberal eğilimli yargıç Ruth Bader Ginsburg'un hayatını kaybetmesiyle yerine aday gösterilen muhafazakar görüşlü Barrett'in ABD'deki sağlık sistemi, kürtaj yasası ve eşcinsellik gibi tartışmalı konularda taraflı davranacağını ileri sürüyor.

Yargı komitesinden geçen Barrett'in adaylığının, Senatodaki nihayi oylamasının 26 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

- Barrett'in adaylığı Trump için kritik

Akademik ve hukuk alanında birçok görevde bulunan Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7'nci Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi.

31 Ekim 2017'de Senatonun onayını alan Barrett, o tarihten beri görevini sürdürüyor.

Barrett'in adaylığının onaylanması ve seçim öncesinde mahkemedeki koltuğuna oturması durumunda, Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak biçimlenecek.

Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durumun, 3 Kasım'daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi halinde, Barrett'in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.