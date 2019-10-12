Senatoda şahin, telefonda güvercin! 

Türkiye’nin YPG/PKK’ya yönelik Suriye’nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na en ağır tepkileri veren ve Türkiye’ye ağır yaptırımlar getirilmesi için yasa tasarısı sunan ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın, ağustos ayında iki Rus telefon şakacısı ile Bakan Akar ile konuştuğunu sanarak telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kaydında göre, Rus telefon şakacıları Alexey Stoyalrov ve Vladimir Kuznetsov, Garaham’ın ofisini Bakan Akar’ın ismini kullanarak aradı. 13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham, Akar zannettiği şakacıya, “Mümkünse bu görüşmeyi kazan-kazan yapmak istiyorum” diyerek tamamen Türkiye’nin tezlerini savunan bir görüntü çizdi.

S-400’Ü UZAĞA DİKİN

Kayıtta Senatör Graham, ayrıca cumhuriyetçileri ikna ettiklerini ve Türkiye’nin S-400’leri uzak bir köşeye yerleştirmesiyle iki ülke arasındaki serbest ticaret görüşmelerine başlamayı umduklarını söyledi. “Türkiye S-400’leri kurarsa, başka ortaklarımız da almak isteyecek. Bu da ittifakımıza büyük baskı yapacaktır. Türkiye’yi F-35 programında görmek istiyorum ve bu S-400 konusunda da bir yol bulacağımızı umuyorum” diye konuşan Graham ayrıca, Akar diye konuştuğu şakacıya, Erdoğan’a kendisinin Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlayabileceğini iletmesini istedi. Türkiye’nin DEAŞ ile mücadeleye önemli ölçüde yardımcı olduğunu ve müttefiklikten memnuniyet duyduğunu belirten Graham ayrıca terör örgütü YPG/PKK’nın da ciddi bir tehdit olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

YPG CİDDİ SORUN

Graham görüşmede, “Sizin YPG sorununuz gerçek bir sorun. Bunu Başkan Trump’a, Obama’nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin ortaya çıkmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye’nin Suriye’deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde” ifadelerini kullandı. ABD’li Senatör telefon görüşmesini sonlandırırken FETÖ elebaşının iadesi konusunu takip ettiğini kaydetti.