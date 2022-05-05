Senatör Matteo Salvini'den Türk büyükelçiliğine ziyaret

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetinin ortaklarından olan sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, Salvini ve Gücük'ün Roma ile Ankara arasındaki ilişkiler ile Ukrayna'daki çatışmayı ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, tarafların, Ukrayna'da bir an önce ateşkes olması ve barışa yönelik umutlarını dile getirdikleri belirtildi.

Partinin açıklamasında, "Salvini, İtalya-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı." ifadesi yer aldı.

Salvini, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini 6 Temmuz 2021'de de ziyaret ederek, Büyükelçi Gücük ile düzensiz göç, Libya, Orta Doğu konularını görüşmüştü.