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Dünya

Senatör Matteo Salvini'den Türk büyükelçiliğine ziyaret

İtalya'da sağcı Lig Partisinin lideri Senatör Matteo Salvini, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile görüştü.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
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Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetinin ortaklarından olan sağcı Lig Partisi'nin lideri Salvini, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, Salvini ve Gücük'ün Roma ile Ankara arasındaki ilişkiler ile Ukrayna'daki çatışmayı ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, tarafların, Ukrayna'da bir an önce ateşkes olması ve barışa yönelik umutlarını dile getirdikleri belirtildi.

Partinin açıklamasında, "Salvini, İtalya-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı." ifadesi yer aldı.

Salvini, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğini 6 Temmuz 2021'de de ziyaret ederek, Büyükelçi Gücük ile düzensiz göç, Libya, Orta Doğu konularını görüşmüştü.

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