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Dünya

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Biden ile görüştü

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki liderin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın Afrika'daki gıda güvenliği üzerindeki etkilerini ele aldığı kaydedildi.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 02:18 - Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanlığı görevini de yürüten Sall'in, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldiği belirtildi.

İki liderin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın Afrika'daki gıda güvenliği üzerindeki etkilerini ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı planının kapsamında Senegal'de yıllık milyonlarca doz aşı üretimine olanak verecek aşı üretim tesisine yatırımların da konuşulduğu vurgulandı.

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