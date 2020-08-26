Senegal Cumhurbaşkanı Sall Macron ile görüştü

AA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:11 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:11

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Paris'e 2 günlük ziyaret gerçekleştiren Sall, Elysee Sarayı'nda Macron ile bir araya geldi.

Sall, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Macron ile çalışma yemeğinde ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Görüşmede, Batı Afrika ülkelerinin 75 yıldır kullandığı Fransız sömürge parası CFA frangını bırakma kararı, Mali'deki darbe ve Senegal'deki Fransız şirketlerin varlığına ilişkin konu başlıklarının da ele alındığı belirtildi.