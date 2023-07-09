Senegal hükümeti France 24'ün yayınlarını ''taraflı'' olduğu gerekçesiyle kınadı

Hükümetten yapılan açıklamada, France 24'ün son birkaç aydır ülkedeki siyasi gelişmelerle ilgili taraflı yayın gerçekleştirdiği ve bu durumun şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

"Senegal'e ilişkin yayınların taraflı, olumsuz ve etik dışı olduğu aşikardır." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, bu durumun şiddetle kınandığı ve kanalın bundan sonraki yayınlarında bu tutumundan kaçınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, kanalın, muhalefet milletvekili ve PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun hüküm giymesiyle patlak veren hazirandaki sokak olaylarını da "yanıltıcı" şekilde ekranlara taşıdığı billdirildi.

PASTEF'in iki numarası ve muhalefet koasliyonu Yewwi Askan Wi'de Meclis Grup Başkanı Birame Souleye Diop, 4 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara hakkında hakaretvari açıklamalarda bulunmuş ve akabinde çektiği videoyla özür dilemişti.

Diop, buna karşın yine de hem devlet kurumlarını itibarsızlaştırdığı hem de başka bir ülke liderine hakaret ederek diplomatik ilişkilere zarar verdiği suçlamasıyla 5 Haziran'da gözaltına alınmıştı.

France 24'ün gözaltı haberine ilişkin 6 Haziran tarihli yayınında Diop'un söz konusu basın toplantısını, Cumhurbaşkanı Sall'in 3. döneminde aday olmayacağını duyurduğu ulusa sesleniş konuşmasının ertesi günü düzenlediği belirtilmişti.

Senegal hükümeti ise bu iki farklı gelişmenin aynı cümlede verilerek aralarında bir sebep sonuç ilişkisi varmış gibi gösterildiğini kaydederek, bu durumun yanıltıcı olduğunu savunuyor.

Öte yandan Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olacağını duyuran PASTEF lideri Sonko da France 24'e evinden verdiği röportajda seçime girmesi engellenirse bunun ülkede kaosa yol açacağını öne sürmüştü.

