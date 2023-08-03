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Dünya

Senegal, Nijer'deki cuntaya yapılacak olası bir askeri müdahaleye destek verecek

Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e düzenleyeceği muhtemel bir askeri müdahaleye destek vereceklerini açıkladı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 17:42 - Güncelleme:
Senegal, Nijer'deki cuntaya yapılacak olası bir askeri müdahaleye destek verecek
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Sall, ECOWAS'ın Nijer'deki askeri cuntaya karşı muhtemel bir askeri müdahale seçeneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Senegal'in ECOWAS üyesi olduğunu hatırlatan Sall, üye oldukları bölgesel örgütlerin kararlarına uyacaklarını dile getirdi.

Sall, Batı Afrika'daki askeri darbelerin önüne geçme zamanının geldiğini kaydetti.

- CUNTAYA VERİLEN SÜRE AZALIYOR

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

- NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

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