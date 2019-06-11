Senegal'de 10 günde 61 çocuk kayboldu
Batı Afrika ülkesi Senegal'de 10 günde 61 çocuğun kaybolduğu bildirildi.
- AA
Çocuklar üzerine araştırmalar yapan Child Protection Rapid Assessment (CPRA) Senegal Temsilcisi Danielle Huegues, yaptığı açıklamada, ülkede 1-10 Haziran'da 61 çocuğun kaybolduğunu belirtti.
Kaybolanların arasında 11 kız çocuğunun bulunduğunu ifade eden Huegues, "Kaybolan çocukların yaş ortalaması 5. Çocukların hayatı tehlikede." ifadesini kullandı.
Huegues, çocukların neden ve kimler tarafından kaçırıldığına dair bir bilgi vermedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.