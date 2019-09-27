Senegal'in başkenti Dakar'da, Kubbet-üs Sahra'ya benzer yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla, görenleri büyüleyen Massalikoul Jinaan Camisi, cuma namazıyla ibadete açılacak.

Adını Senegal'in önemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba'nın 'cennete giden yol' anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde, devlet tarafından 6 hektarlık bir alana 7 yılda inşa edildi.

Batı Afrika'nın en büyük camisi olarak kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı iç kısmında 10 bin, mermer döşemeli avlusunda 20 bin, toplam 30 bin kişi namaz kılabilecek.

Üstünde saat bulunan ve 78 metrelik boyuyla Senegal'in en uzun minaresine sahip caminin 5 minaresi, biri Kudüs'teki Kubbet-üs Sahra'ya benzer toplam 9 kubbesi ve 4 mescidi bulunuyor. Caminin bahçesindeki fıskiyeler de ince işlemeli mimariye ayrı bir özellik katıyor.

Çatı ve dekorasyonu Faslı mühendisler tarafından yapılan ibadethanenin minarelerini, İsviçreli Royam şirketi tasarladı. Massalikoul Jinaan'ın inşaatında 800 işçinin yanı sıra binlerce Müridi de gönüllü çalıştı.

Hükümetin ışıklandırma, sıhhi tesisat ve yol çalışmaları için harcadığı 10,5 milyon avroluk bütçenin yanı sıra Müridi tarikatının gönüllüleri ve Senegalli hayırseverler de inşaat için 30 milyon avroluk destek sağladı.

Pozitif ilimlerin okutulacağı İslami külliye

Şehrin simgelerinden biri olmaya aday camiye zaman içinde İslami Enstitüsü, konut ve müze eklenmesi de öngörülüyor. Massalikoul Jinaan'ın bu eklemelerle İslami ve pozitif ilimlerin öğretileceği bir ilim merkezi haline dönüşmesi planlanıyor.

Massalikoul Jinaan'ın, estetik güzelliğinin yanı sıra ilmi açıdan da Fas Kralı Hasan II tarafından Dakar'a inşa edilen Ulu Cami gibi kaliteli öğrencilerin yetişeceği önemli bir merkez olması bekleniyor.