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Dünya

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması için valilik izniyle gösteri düzenlendi

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin 2 Nisan'dan önce yapılması için eylem gerçekleştirildi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin erkene alınması için valilik izniyle gösteri düzenlendi
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Başkent Dakar'ın Grand Yoff semtinde yüzlerce kişi, seçimin, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'dan önce yapılması için sivil toplum örgütü FİPPU'nun çağrısıyla toplandı.

Valilik izniyle düzenlenen gösteride eylemciler, Sall karşıtı sloganlar attı.

Gösteri olaysız sona erdi.

SEÇİME 3 HAFTA KALA GELEN ERTELEME

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 25 Şubat'taki cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere, birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Ulusal diyalog toplantıları sonucunda yeni seçim tarihinin 2 Haziran olması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Muhalefet ve sivil toplum ise 2 Haziran tarihine şiddetle karşı çıkarak, seçimin 2 Nisan'dan önce yapılmasını istiyor.

2 Haziran önerisinin resmileşmesi için Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ve Anayasa Konseyinin onayı gerekiyor.

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