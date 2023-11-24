Senegal'de ''Gazze sörf kulübü'' isimli belgeselin gösterimi yapıldı

Gazze'de sörf okulu açmanın hayalini kuran İbrahim'in öyküsünü anlatan 2016 yapımı belgesel, Dakar'daki bir sörf kulübünde gösterildi.

Gösterime, başta kulübe üye sörfçüler olmak üzere yerli ve yabancı birçok kişi katıldı.

Gösterim sonunda Filistin ve Gazze'de son duruma ilişkin güncel bilgiler verildi, Filistin topraklarının İsrail tarafından nasıl adım adım işgal edildiği anlatıldı.

Gösterimin organizatörlerinden Zelie Pelletier, AA muhabirine, Filistin'de yaşanan insanlık dramı karşısında bir şeyler yapmak istediklerini ve Filistin'i konu alan 2 film gösterimine karar verdiklerini söyledi.

Pelletier, dün 1948'de Nakba'da bir kız çocuğunun yaşadıklarını konu alan "Farha" isimli filmi gösterdiklerini belirterek, Filistin'de yaşananların sadece Gazze ile sınırlı olmadığını anlatmak istediklerini ifade etti.

Afrika halklarının Gazze'de yaşananlara Batılı toplumlar kadar tepki verip vermediğine ilişkin soruyu Pelletier, şöyle yanıtladı:

"Bugün Filistin'de olup biten soykırımı en iyi Afrika halkları anlar. Biz de sömürüldük, bizim atalarımız da sömürüldü. Bugün yaşananlar da bu sömürgeciliğin sonucu diye düşünüyorum. Öte yandan, tabii birçok Afrikalı genç geçmişini çok iyi bilmiyor. Hala birçok Afrika ülkesinin eğitim sisteminde sömürgeci ülkelerin dayattığı müfredatlar okutuluyor. Sömürgecilikten 2-3 satır bahsedip geçiliyor, Kongo'da ya da Sudan'da olanlardan hiç bahsedilmiyor. Yani bilgiye ulaşım da bu noktada çok etkili ama zamanla bu durumun değişeceğine inancım tam."

Gösterimin bir diğer organizatörü Fabiola Mizero da yaklaşık 10 yıldır Filistin ile ilgili tüm gösteri ve organizasyonlara katıldığını belirterek, Afrikalıların, Filistinlilerin yaşadıklarını çok iyi anlayabileceğini dile getirdi.

Mizero, şunları kaydetti:

"Afrika halkları, sömürgecilik, emperyalizm, göçe zorlanma gibi konuların hepsine son derece aşina. Elbette Batı'daki kadar seslerinin çıkmadığını düşünebilirsiniz. Batı ülkelerinde sokağa çıkıp gösteri düzenlemek oldukça kolay ama örneğin Senegal'de, birkaç ay içinde cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak bir ülkede bu tarz gösteriler için izin almak çok zor. Üstelik ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarını da hesaba katmak lazım. Akşam evine ekmek götüremeyecek birinden gösteri yapmasını beklemek doğru değil. Buna karşın sosyal medyada inanılmaz bir dayanışma görüyoruz. Senegalliler sokağa çıkıp belki eylem yapamıyor ama çok fazla paylaşım yaparak Filistin'i gündemde tutuyorlar. Filistin ve Gazze'de yaşananlar Afrikalıların da gündeminde ama onlar dayanışmalarını farklı şekilde gösteriyor."