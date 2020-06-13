İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Senegal'de halk, Fransız sömürgecil Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasını istiyor
Dünya

Senegal'de halk, Fransız sömürgecil Louis Faidherbe'in heykelinin kaldırılmasını istiyor

ABD'de polisin Afro-Amerikalı George Floyd'u öldürmesinin ardından Avrupa ve ABD'de birçok sömürgeci ismin heykelinin yıkılması, 400 yıl sömürge yönetiminde kalan Senegal'e de yansıdı. Senegal'de Saint Louis kenti halkı, sömürge valisi Louis Faidherbe'in şehrin merkezindeki heykelinin kaldırılmasını istiyor. Ülkenin önemli tarihçilerinden Cheikh Diakite, 'Faidherbe Louis'in heykeli ve ismi Saint Louis kentinde durdukça Senegal için utanç kaynağı olur.' dedi.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 09:29 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:33
ABONE OL

Senegal’in kuzeyinde bulunan ve Fransız sömürge yönetiminin başkentliğini yapmış Saint Louis kenti halkı, sömürge valisi Louis Faidherbe'in şehrin merkezindeki heykelinin kaldırılmasını istiyor.

Halk ayrıca, Faidherbe Köprüsü'nün isminin değiştirilerek yerine nisan ayında vefat eden Saint Louis kökenli gazeteci ve komedyen Alioune Badara Diagne’nin adının verilmesini talep ediyor.

Ülkenin önemli tarihçilerinden Cheikh Diakite ulusal basına yaptığı açıklamada, "Faidherbe Louis'in heykeli ve ismi Saint Louis kentinde durdukça Senegal için utanç kaynağı olur." ifadesini kullandı.

Diakite, ülkenin gelecek nesillerine bırakılacak semboller ve referansların iyi seçilmiş olması gerekenler olduğunu ifade etti.

İngiltere’nin batısındaki liman kenti Bristol'da ırkçılık karşıtı göstericiler, pazar günü köle taciri Edward Colston'un (1636-1721) heykelini iple çekerek devirmiş ve denize atmıştı.

Kayseri'de hayret verici görüntü!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.