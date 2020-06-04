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Dünya

Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti

Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bin 21'e yükseldi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 15:17
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Senagel Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 1348 testten 89’unun pozitif çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, ilk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana ülkede toplam 4 bin 21 Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan 2 bin 162’sinin iyileştiği, 45’inin yaşamını yitirdiği, 1'inin de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildiği belirtildi.

Kovid-19 bulaşan 12'sinin durumu ağır 1813 kişinin de tedavisine devam ediliyor.

Ülkede, 21.00-05.00 saatlerindeki kısmi sokağa çıkma yasağı, 2 gündür birçok kentte gece protestolar düzenlenmesi ve 1 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerin ardından 23.00-05.00'e çekildi.

Kentler arası seyahat yasağı ise, sokağa çıkma yasağı saatleri hariç tamamen kaldırıldı.

Uluslararası uçak seferlerinin başlama ve kısmi sokağa çıkma yasağının bitiş süreleri 30 Haziran’a kadar uzatılmıştı.

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