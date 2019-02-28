Senegal'de Macky Sall yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Senegal'de Oyların Sayılması Ulusal Komisyonu (CNRV) Başkanı Yargıç Demba Kandji düzenlediği basın toplantısında, pazar günkü seçime katılım oranının yüzde 66,23 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Kandji'nin açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Sall oyların yüzde 58,27'sini alarak ilk turda seçilirken, en yakın rakipleri Idrissa Seck yüzde 20,5 ve Ousmane Sonko yüzde 15,67 oy aldı.

Diğer adaylardan Issa Sall'in oy oranı yüzde 4,07 olurken, Madicke Niang yüzde 1,48 civarında oy aldı.

CUMHURBAŞKANI MACKY SALL

Ülkeyi seçildiği 2012'den bu yana yöneten Macky Sall, ülkenin merkez bölgesindeki Fatick'te 11 Aralık 1961'de doğdu. Önce Dakar Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde ardından Fransa Petrol Enstitüsü Ulusal Petrol ve Mühendislik Koleji'nde jeoloji mühendisliği eğitimi alan Sall, bu dönemde Marksist-Leninist harekete katıldı. Ancak Marksist hareketin seçimleri boykotunu kabul etmeyen Sall, 1980'lerin sonunda liberal Abdoulaye Wade'nin Senegal Demokratik Partisi'ne (PDS) katıldı.

Macky Sall, Diourbel kentinde 1992'de tanıştığı Marieme Faye Sall ile 1995'te evlendi.

Wade'nin 2000'de kazandığı cumhurbaşkanı seçimindeki kampanyasında aktif rol alan Sall, enerji ve maden konularında Cumhurbaşkanı Wade'ye danışmanlık yapmasının ardından, maden, enerji ve devlet bakanlıkları ve hükümet sözcülüğü görevlerini üstlendi.

Sall, Wade'nin Nisan 2004'te Başbakan Idrissa Seck'i görevden almasının ardından Haziran 2007'ye kadar başbakanlık görevini yürüttü. Wade döneminde en uzun süre başbakanlık yapan kişi olan Sall, görevini bırakmasının hemen ardından Meclis Başkanlığına seçildi.

Sall'in, Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade'yi ulusal mecliste ifade vermeye çağırması üzerine cumhurbaşkanı ile araları açıldı.

PDS'den istifa eden Sall, Aralık 2008'de Cumhuriyet İttifakı Partisini (APR) kurdu. 2012'deki cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda oyların yüzde 26,5'ini alarak ikinci oldu. Cumhurbaşkanı Wade'nin oyların yüzde 34,8'ini aldığı seçim ikinci tura kaldı.

İlk turda elenen adayları, Wade'nin 5'ten 7'ye çıkardığı cumhurbaşkanlığı görev süresini tekrar düşürmeyi ve 2 dönemle sınırlama vaadinde bulunarak kendisini destekleme konusunda ikna eden Sall, Benno Bokk Yakaar (yerel dil Wolofça: "Aynı Umutta Birleşmiş") koalisyonunu kurdu.

Macky Sall, 25 Mart 2012'deki ikinci turda oyların yüzde 65,8'ini alarak, ülkenin cumhurbaşkanı olan 4. ismi oldu.