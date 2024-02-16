Senegal'de seçim erteleme kararı iptal edildi

Senegal'de Anayasa Konseyi, cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi kararını iptal etti.

Anayasa Konseyi, 13 muhalif cumhurbaşkanı adayının, seçimin ertelenmesine ilişkin yaptığı itirazı değerlendirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 5 Şubat'ta Ulusal Meclis'ten geçen seçimin 15 Aralık'a ertelenmesine ilişkin yasanın, Anayasa'nın 31. maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçimini iptal eden kararname de iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki krizi gerekçe göstererek, 25 Şubat'ta yapılacak seçimi iptal ettiğini duyurmuş ve seçim böylece süresiz ertelenmişti.

Seçimin 6 ay ertelenmesi için Senegal Demokrat Parti (PDS) tarafından Ulusal Meclis'e sunulan yasa teklifi, muhalefet milletvekillerinin itirazlarına karşın 5 Şubat'ta kabul edilmişti.

Teklifte yapılan değişiklikle, cumhurbaşkanı seçiminin yeni tarihi 15 Aralık olarak belirlenmişti.

Teklifte 25 Şubat'ta seçim olması halinde görevi 2 Nisan'da bırakacak Sall'in halefi seçilene kadar cumhurbaşkanlığı görevine devam etmesine olanak veren madde ise başta muhalefet olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Sall, "anayasal ve kurumsal" darbe yapmak ve görev süresini anayasaya aykırı şekilde uzatmaya çalışmakla suçlanıyordu