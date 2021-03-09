Senegal'de sular durulmuyor! ''Sokak gösterileri devam edecek''

AA 09 Mart 2021 Salı 08:24 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 08:24

"Kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla 3 Mart'tan bu yana gözaltında tutulan Sonko, gözaltı kararının kaldırılmasından sonra partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Sonko, gösterilerde hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi ve faillerin de adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Gösterilerde yaşanan ölümlere ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesine de bizzat şikayette bulunacağını aktaran Sonko, siyasi tutukluların ve olaylarda gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ousmane Sonko, güvenlik gücü olmayan ancak çelik yelekli ve silahlı "milislerin" kim olduğunun ortaya çıkarılmasının da önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde olası 3'üncü dönem adaylığına değinen Sonko, Sall'in 2024'te aday olmayacağını söyledi.

Sonko, eylemlerin tüm siyasi tutuklular serbest kalana kadar devam edeceğini ancak şiddet olaylarından kaçınılacağını dile getirdi.

Muhalif lider, "Devrim çoktan başladı artık hiçbir şey onu durduramaz. Bu akıllı devrimi sonuna kadar yani 2024'e kadar götürmeliyiz." dedi.

SENEGAL CUMHURBAŞKANI MACKY SALL, SOKAK OLAYLARI SONRASI SÜKUNET ÇAĞRISI YAPTI

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, muhalif lider Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla patlak veren sokak eylemlerinin durması çağrısında bulundu.

Sall, Sonko'nun serbest bırakılmasının ardından son gelişmelere ilişkin ulusal sesleniş konuşması yaptı.

Senegal'in son yıllarda eşine rastlanmamış can ve mal kaybına neden olan şiddet olaylarına sahne olduğunu belirten Sall, gösterilerde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Sall, devleti temsil eden birçok kamu binasının saldırıya uğradığı, bazı iş yerlerinin yağmalandığını belirtti, hiçbir gerekçenin bu şiddeti haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Herkesi sükunet ve aklıselime davet eden Sall, düşünceleri şiddete başvurmadan ifade etmek gerektiğini vurguladı.

- "BIRAKALIM BU SÜRECİ YARGI TAKİP ETSİN"

Cumhurbaşkanı Sall, son günlerde tarikat temsilcileri, Hristiyan din adamları, sivil toplum ve işveren sendikaları olmak üzere toplumun birçok farklı kanadından gruplarla bir araya geldiğini dile getirdi.

Sall, Sonko hakkındaki suçlamalara ilişkin de "Bırakalım bu süreci yargı takip etsin." dedi.

Sall, özellikle banliyölerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sonuna kadar hisseden vatandaşların öfkelerini anladığını, gençlerin geleceğe dair endişelerinin farkında olduğunu söyledi.

Buna karşın bir mağazayı yağmalamanın, bir başkasının işine, malına, ekmeğine saldırmak olduğuna dikkati çeken Sall, bunun ekonomiyi daha da kötüleştireceğini kaydetti.

Sall, toplum huzurunun yeniden tesisi için elinden geleni yapacağının altını çizerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 21.00-05.00 saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 00.00-05.00 saatlerinde uygulanacağını bildirdi.

- GÖZALTI KARARI SOKAKLARI KARIŞTIRDI

Tecavüz ve ölümle tehdit etmekle suçlanan, milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart Çarşamba günü, Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin konvoyunun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak, yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri, 8 Mart'tan başlayarak, ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

Sonko'nun gün içinde serbest bırakılmasıyla olaylar nispeten durulmuştu.

Çarşamba'dan bu yaşanan sokak olaylarında en az 5 kişi ölmüş, birçok iş yeri yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

- "SWEET BEAUTY DAVASI"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

