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Dünya

''Senegal'deki tekne faciasında ölü sayısı en az 140''

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Senegal'de geçen hafta yaşanan tekne faciasında en az 140 kişinin öldüğünü açıkladı. IOM, olayı '2020'de yaşanan en büyük düzensiz göç felaketi' olarak niteledi.

AA30 Ekim 2020 Cuma 07:12 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 07:12
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IOM'den yapılan açıklamada, Senegal'den İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan ve yaklaşık 200 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu en az 140 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IOM, olayı "2020'de yaşanan en büyük düzensiz göç felaketi" olarak niteledi.

Senegal makamlarından daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 20 olarak belirtilmişti.

İspanya'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne, 24 Ekim'de motor arızası nedeniyle başkent Dakar'a 80 kilometre mesafedeki Mbour kenti açıklarında batmıştı.

Senegal'de özellikle genç işsizlerin fazla olduğu bölgelerdeki gençler, balıkçı tekneleri ve botlarla kaçak yollardan İspanya'ya gitmeye çalışıyor.

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