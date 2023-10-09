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Dünya

Senegal'den Filistin ve İsrail'e itidal çağrısı

Senegal, İsrail ile Filistin arasındaki gerilim nedeniyle taraflara itidal çağrısında bulundu.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 00:40 - Güncelleme:
Senegal'den Filistin ve İsrail'e itidal çağrısı
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Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki gerilimden endişe duyulduğu kaydedildi.

Tarafların, halihazırda kötü olan insani durumu daha da kötüleştirmekten kaçınması gerektiği belirten açıklamada, itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine Başkanlık eden Senegal'in 2 devletli çözümü desteklediği hatırlatıldı.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, cumartesi günü İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 78'i çocuk, 41'i kadın 413 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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