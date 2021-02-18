İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2021 Perşembe / 7 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9344
  • EURO
    8,3825
  • ALTIN
    398.159
  • BIST100
    1561.07
Dünya

Senegal'e 200 bin doz koronavirüs aşısı

Senegal, Çin'den sipariş ettiği 200 bin doz koronavirüs aşısını teslim aldı.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 14:25
ABONE OL

Başkent Dakar'a ulaşan Sinopharm aşıları, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Aşılar için yaklaşık 4 milyon dolar ödendiğini belirten Sall, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlayacağını belirtti.

Sall, Senegal'in Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programında (COVAX) yer aldığını hatırlatarak, diğer aşılarla ilgili de araştırma aşamasında olduklarını söyledi.

Kampanya kapsamında, ilk olarak sağlık çalışanları, 60 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

COVAX kapsamında gönderilecek 1 milyon 296 bin doz AstraZeneca aşısının da yıl sonuna kadar kullanılması bekleniyor. Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de, 3,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 328 kişi Kovid-19'a yakalandı ve 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı 32 bin 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 781'e çıktı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.