Şentop: FETÖ’nün Moğolistan için de bir ciddi tehdit olduğunu kendilerine ifade ettim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere dün Moğolistan’a geldi. Şentop, meclis heyeti ile birlikte resmi ziyaret için Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a geldi. Dün akşam saatlerinde Ulanbatur’a varan TBMM Başkanı Şentop’a, havalimanında gerçekleştirilen karşılama sırasında Moğolistan’ın geleneksel içeceği kımız ikram edildi. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet sabah saatlerinde ise Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile görüşmek için geldiği meclis binasında çiçeklerle karşılandı.

“MOĞOLİSTAN, BİZİM DE ATA YURDUMUZDUR”

Temasları kapsamında Gomboja Zandanshatar ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklamasına “Parlamentonuzun adındaki ‘Kural’ kelimesi ortak tarihi ve kültürel birikimimizin güzel bir göstergesidir. Biz de ‘kurul’ olarak kullanıyoruz. Tarihte bilinen en eski türk yazıtları olan Orhun Abideleri’ne ev sahipliği yapan Moğolistan, bizim de ata yurdumuzdur” sözleriyle başlayan Meclis Başkanı, iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekti. Şentop, Moğolistan’ın 2011 yılındaki dış politika doktrinindeki değişiklik kapsamında “Türkiye’yi 3’üncü komşu kabul etmesi”nin iki ülke arasında güzel bir adım olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından kameralarım karşısına geçen iki meclis başkanı ortak basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Şentop, “Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50’nci yılından bahsediyorsak da milletlerimiz arasındaki ilişki binlerce yıllık bir maziye dayanmaktadır. Bu ortak tarih ve atalarımızın bize bıraktığı miras üzerinde geliştireceğimiz dostluk ve ilişkiler her türlü zorluğu aşacak güçtedir. Bize düşen, bu tarihi birikimden istifadeyle, her alandaki ilişkilerimizi üst düzeye çıkarmaktır. Her iki ülke hükümetlerinde de bu yönde ortak bir irade mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Şentop, “Avrupa’nın ortalarından Japonya’ya kadar uzanana hat üzerinde, ortak kökene dayanan dilleri konuşan milletler var, devletler var. Bunlar arasında, parlamenter demokrasinin imkanlarıyla bir birlik oluşturma yönünde, ‘parlamenter assamble’ oluşturma yönünde bir görüşme de yaptık ve bununla ilgili çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.



“EKONOMİK İŞLEM HACMİ 100 MİLYON DOLARLARA ÇIKARILACAK”

İki ülke arası ilişkilerin henüz istenilen seviyeye çıkartılamadığını ancak bunun için önemli adımların öngörüldüğünü söyleyen TBMM Başkanı, “Ekonomik işlem ilişki hacmimizi 100 milyon dolarlarla ifade edilecek bir boyuta çıkarmaya ve ikili ilişkilerimizin lokomotifi haline getirmeye kararlıyız” dedikten sonra, Moğol hükümetinin de aynı arzuya sahip olduğunu belirtti.

“Moğolistan’a eğitim başta gelmek üzere, çeşitli alanlarda verdiğimiz destek devam edecektir” diyen Şentop, iki ülkedeki üniversiteler arası işbirliğinin de giderek geliştiğini belirtti. Meclis Başkanı Şentop, Moğolistan’dan gelecek üniversite öğrencilerine verilen bursların devam edeceğini hatırlatarak, “Moğolistan’da bugüne kadar 600’den fazla proje gerçekleştirmiş olan TİKA’nın çalışmaları da devam edecektir. Nitekim bu projelerden ikisinin açılış törenini de bugün gerçekleştireceğiz” dedi.

“FETÖ’NÜN TÜRKİYE-MOĞOLİSTAN İLİŞKİLERİNE ZARAR VERMEMESİ KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Türkiye ve Moğolistan’ın, FETÖ konusunda aynı çizgide olduğunu belirten TBMM Başkanı, “Sayın başkanla ve Moğol Bakanları ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda da fikir birliği içerisinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm. Yeni jenerasyon bu terör örgütünün Türkiye için olduğu kadar Moğolistan için de bir ciddi tehdit olduğunu kendilerine ifade ettim. Aynı kanaatte olduğumuzu gördüm. Bu konuda da kesin sonuç verilecek adımlar atılacağını öğrenmekten memnun oldum” ifadelerinin ardından, FETÖ’nün Türkiye-Moğolistan ilişkilerine zarar vermemesi konusundaki kararlılığın altını çizdi.

Şentop, “Üçüncü komşu politikası yürüttüğümüz dost Moğolistan ile ilişkilerimizi, tarihi dostluğumuza yakışır bir düzeye ulaştırmak için kararlıyız ve bu konuda büyük bir gayret göstereceğiz. Konumu ve siyasi duruşuyla Moğolistan’ı, Orta Asya’dan Doğu ve Batı arasında doğal bir ‘karak köprüsü’ olarak görüyoruz. Aramızda coğrafi mesafe olmakla birlikte, Moğolistan’ın demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlüklerine saygı ve serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde kısa sürede gerçekleştirdiği atılımları dikkatle takip ediyoruz” dedi.

Sözlerine Moğolistan’da gördükleri misafirperverliğe ve iyi muameleye teşekkür ederek devam eden TBMM Başkanı, “Türkiye-Moğolistan dostluğunu ve kardeşliğini selamlıyorum” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.