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Şer ittifakı genişliyor

Libya’nın doğusunu işgal eden kukla diktatör Halife Hafter’in şer ittifakı giderek büyüyor. Darbeci Sisi’nin Mısırı’ndan sonra şimdi de BAE’nin Sudan’la Hafter’e asker sağlama konusunda anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

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Sudan’da Başkan Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından yönetime el koyan darbecilere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) verdiği desteğin sebebi belli oldu. Sudan’daki Askeri Geçiş Konseyi’ne milyon dolarlık yardı gönderen BAE, darbecileri Libya’da savaşan diktatör Hafter güçlerine asker sağlama konusunda ikna etti. Darbeci Sisi’nin Mısırı ile birlikte Hafter’e en fazla desteği veren ülke olan BAE, Sudan ile bölgeye silahlı milis gücü gönderme konusunda anlaştı.  

HEDEF TRABLUS 

Londra merkezli Arapça yayın yapan Arab el-Cedid gazetesinin Libyalı ve Mısırlı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Libya’nın Mısır sınırı ve güneyindeki sınır bölgelerinde ‘sıra dışı askeri’ hareketlilik gözlendi. Gazeteye konuşan Mısırlı üst düzey bir kaynak, BAE’nin, Sudan ve çevresindeki Afrika ülkelerindeki milis gruplarıyla Libya’daki Hafter güçlerine destek olmak üzere ‘BAE ve Suudi Arabistan’ın sağlayacağı finansman karşılığında’ anlaştığını ileri sürdü. Ayrıca gazete, BAE yönetiminin Sudan’da askeri darbe sonrasında öne çıkan Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti ile Sudan’dan milis gruplarının ‘Trablus’u ele geçirmek için nihai savaş için’ getirilmesi yönünde anlaştığını ortaya attı.  

GİRYAN’A SALDIRACAK  

Gizli anlaşmanın kukla diktatör Hafter’in 4 Nisan’da başkent Trablus’u ele geçirmek için başlattığı saldırıda stratejik Giryan kentini kaybederek başarısız olmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Giryan, Hafter’in kanlı milislerinin operasyon üssü konumundaydı. Kentin kaybının ardından kukla diktatörün sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus’u ele geçirmek için başlattıkları savaşın ‘bir sabır harbi olduğunu’ öne sürmüştü. BAE’nin Sudan’ı savaş katma girişiminin, Hafter’in Giryan’ı yeniden ele geçirerek Trablus’u işgal operasyonunu yeniden başlatma hamlesi olduğu ifade ediliyor. 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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