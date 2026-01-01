İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında yapılan üçlü zirve, Rum tarafında beklenmedik bir öfkeye neden oldu.

Politis gazetesine bilgi veren üst düzey bir Rum kaynak, İsrail'in yalnızca kendi siyasi, diplomatik ve jeostratejik çıkarları doğrultusunda hareket etmesinin, Rum kesiminde ciddi bir öfke ve rahatsızlık oluşturduğunu bildirdi.

Rum yetkili, İsrail'in Türkiye ile gerilimde kendi çıkarlarına yönelik tek taraflı açıklamalarına tepki göstererek, "İsrail ve Türkiye arasında gerginliğin arttığı, her iki taraftan da askeri operasyonlar da dahil olmak üzere tehditlerin yükseldiği bir dönemde, Netanyahu hükümeti Kıbrıs ve Yunanistan'ı da işin içine çekmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, "İsrail Başbakanı, kişisel çıkarlarını (popülerliği toparlanma çabalarına rağmen dibe vurmuş durumda) göz önünde bulundurarak, Türkiye'yi üç ülkenin de ortak düşmanı olarak göstermeye çalıştı" denildi.

Habere göre Rumlar, Netanyahu'nun Türkiye aleyhindeki açıklamalarını ortak mesaj olarak verilmesinden rahatsız oldu. Haberde "İsrail'de üç ülke arasında ortak bir tugay kurulacağı"na dair söylentilerini bilerek sızdırıldığına vurgu yapılarak, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin GKRY ve Yunanistan ile askeri bir anlaşma imzalandığına dair tek taraflı bir açıklama yaptığına dikkat çekildi.