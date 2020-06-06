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Dünya

Şerare doğalgaz alanı ile Melite Petrol kompleksi arasındaki vana açıldı

Libya hükümeti Şerare doğalgaz alanı ile Melite Petrol kompleksi arasındaki bağlantı borusunun vanalarını açtığını ilan etti.

06 Haziran 2020 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 18:33
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 Libya hükümeti, Petrol Tesisleri Güvenliği Müdürlüğü en büyük petrol sahası Şerare doğalgaz alanı ile Melite Petrol kompleksi arasındaki bağlantı borusunun vanalarını açtığını ilan etti.

Sirte'ye giriş yapıldı

Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtararak bölgede kontrolü sağladığını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi yetkilisi Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, AA'ya yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtararak başkentin yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerlediğini kaydetti.

Tuğgeneral Beytülmal, ordu birliklerinin Sirte'ye 95 km uzaklıktaki Buveyrat el-Hasvan bölgesine ulaştığını aktardı.

Öte yandan, Ortak Operasyon Dairesi, Vişke'ye yönelik operasyonlar kapsamında Hafter milislerine ait "Grad" füze bataryaları yüklü araçları hedef aldığını açıkladı.

Libya Ordusu bugün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu. 

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