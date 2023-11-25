Serbest bırakılan Filistinli esir Melek Selman: İşgal güçlerinin aramıza girmesine izin vermemeliyiz

Selman, ailesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa beldesinde yer alan evinde büyük sevinçle karşılandı.



Burada AA muhabirine konuşan Filistinli genç, 2016'da 16 yaşındayken tutuklandığını ve 9 yıl hüküm aldığını söyledi. "Bunun 8 yılını tutuklu olarak geçirdim. Allah'a hamdolsun, şimdi özgürlüğüme kavuştum." diyen Selman, hapisten çıkışına sevinse de Gazze'deki şehitler ve hapishanede geride bıraktığı Filistinli esirlerin durumundan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Selman, hapishane şartlarının zor olduğunu ancak karakterini ve özgürlüğe inancını daha da kuvvetlendirdiğini ifade etti.



Kudüs ve vatanı için önceden nasıl aktif ise yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Selman, "Daima özgürlüğe koşmalıyız, tek yürek olmalı, bölünmemeli ve işgal güçlerinin aramıza girmesine izin vermemeliyiz." diye konuştu.



Selman, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumlarının her zaman gündemde tutulması gerektiğini ve zorluklara karşı başarılarının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

- "HAPİSHANEDE RADYO VE TELEVİZYONLARI KALDIRDILAR"

İsrail Damon Hapishane İdaresi'nin, Gazze'de 7 Ekim'de savaş başladığında esirleri dış dünyadan izole ettiklerini aktaran Filistinli genç, "Gelişmelerden haberdar olmamızı istemiyorlardı, radyo ve televizyonları kaldırdılar." dedi.

Serbest kalmayı beklemediğini ifade eden Selman, şunları söyledi:

"Son gün bizlere esir takasıyla serbest bırakılacak kişilerin isimlerini verdiler. Bu bizim için sürprizdi. 5 dakika içinde hazır olmamız gerektiğini bildirdiler. Çıkacağımı öğrendiğimde ilk yapmayı istediğim şey tabii ki anne ve babamın ellerini öpmek, sonra da bizi mahrum ettikleri Beyt Safafa'nın caddelerinde nefes almaktı. Vahşice bizleri aldılar. Güvenlikçiler, saldırılarda kullandıkları zırhlar ve ekipmanlarla gelmişlerdi. Sabah saat 08.30'da aldılar, eve gelene kadar akşam 18.00 oldu."

- "HAPİSTE ÜNİVERSİTE OKUDUM, ŞİMDİ YÜKSEK LİSANS YAPMAK İSTİYORUM"

Selman, öncesinde hayalleri olduğunu, ancak İsrail'in kendisini hapse atarak bu hayalleri yok ettiğini dile getirdi.



Yine de hayalleri için mücadele etmekten vazgeçmediğini belirten Filistinli genç kadın, "Hapishanedeyken üniversite okudum, bitirdim. İnşallah yüksek lisans yapmak istiyorum. Kudüs'te önceden tanıyıp da görmediğim insanları, büyümüş olanları yeniden görüp onlarla yeniden tanışmak istiyorum. Kudüs'ün caddelerinde dolaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören insani ara dün sabah uygulamaya girmişti. Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail'e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

