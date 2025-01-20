Serbest bırakılan Filistinli kadın: İsrailli esirlere hediyeler sunulurken biz saçımızdan sürüklendik

Esir takasının ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı Filistinlilerden 23 yaşındaki Rağad Amru, AA muhabirine, Filistinli kadınların serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince maruz kaldıkları kötü muameleyi ve hapishane şartlarını anlattı.



Amru, serbest bırakıldıkları günün sabahı, İsrail hapishane müdürünün 14 gün boyunca hiç kimsenin serbest bırakılmayacağını söylediğini, öğleden sonra ise hapishane müdür yardımcısının gelerek kendilerine hakaretler ettiğini dile getirdi.



- "DEMİR KAFESLİ OTOBÜSLERE BİNDİRİLEREK 4 SAAT BEKLETİLDİK"

Amru şunları söyledi:



"Öğle vaktinde hapishane müdür yardımcısı geldi, saldırgan ifadelerle 'Beni bir daha denemeyin, herhangi bir şerî (tesettürlü) elbise giymeniz yasak' dedi ve sonrasında darp, küfürler ve saatlerce süren sorgu başladı."



Amru, İsrail'in Damon Hapishanesi'nden demir kafesli otobüslere bindirilerek 4 saat bekletildiklerini, ardından da Ofer Hapishanesi'ne götürüldüklerini aktardı.



- "İSRAİLLİ GARDİYANLARIN FİLİSTİNLİ ESİRLERİ ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİĞİNİ GÖRDÜK"

"Otobüs, hapishaneden daha kötüydü. Klimaları soğuk çalıştırdılar. Ofer Hapishanesi'ne vardık, İsrailli gardiyanların Filistinli esirleri çığlık çığlığa saçlarından sürüklediğini gördük. Başımızı kaldırmamıza dahi müsaade etmediler." diyen Amru, Ofer Hapishanesi'ne vardıklarında İsrail güçlerinin Filistinlileri otobüsten sürükleyerek çakıl taşlarla dolu bir alana fırlattığını söyledi.



- "YARI ÇIPLAK VAZİYETTE DARBEDİLDİK"

Ofer Hapishanesi'nde yarı çıplak vaziyette darbedildiklerini ve hakarete uğradıklarını anlatan Amru, ardından yanlarına durumları çok kötü halde olan bir grup Filistinli çocuğun getirildiğini ifade etti.



Amru, "Bütün bu acılar halkımız ve Gazze uğruna yaşanıyor, Allah bunların ecrini bize yazsın." dedi.



- "FİLİSTİNLİ DİRENİŞÇİLER, İSRAİLLİ KADIN ESİRLERE HEDİYELER SUNARKEN BİZ SAÇIMIZDAN, BAŞÖRTÜMÜZDEN SÜRÜKLENDİK"

İsrail güçlerinin Filistinli esirlere muamelesi ile Filistinli direnişçilerin İsrailli esirlere tutumunu karşılaştıran Amru, "Filistinli direnişçiler İsrailli kadın esirlere hediyeler sunarken biz saçımızdan, başörtümüzden sürüklendik." ifadelerini kullandı.



Amru, İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınların şartlarının son derce kötü olduğuna dikkati çekerek, "(İsrail) hapishanelerinde iyi bir şeyin olması mümkün değil. Yemekler miktar ve kalite olarak çok kötü ve muamele şekli son derece kötü. Rabbim bizi zelil edeni zelil etsin!" dedi.



İsrail hapishanelerindeki kadınların çokluğu karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Amru, sözlerini şöyle tamamladı:



"Her gün denetimlere tabi tutuluyoruz ve her hafta bir baskın, baskı ve kötü koşullar..."



- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.



Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli çocuk ve kadın da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.