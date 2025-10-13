İsrail güçleri, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında aralarında müebbet hapis cezası alanların da bulunduğu 83 Filistinli esir serbest bıraktı.

Katil İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler aileleriyle buluşuyor.

Dünya Batı Şeria'daki kavuşma anlarına tanıklık ediyor.

"YASA DIŞI YARGILAMA SONUCU İSRAİL TARAFINDAN 10 SENELİK HAPİS CEZASINA MAHKUM EDİLDİM"

Serbest bırakılan Filistinli esirler yaşadıkları duyguları Türk televizyonlarında ilk kez TRT Haber'e anlattı:

Başka bir hapishaneden Ofer Hapishanesi'ne getirildik. Son ana kadar nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Serbest bırakılacağımızı söylemediler. İçeride durum çok zordu. Yasa dışı yargılama sonucu İsrail tarafından 10 senelik hapis cezasına mahkum edilmiştim. Kurtulduğum için mutluyum.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.