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Dünya

Serbest bırakılan İsrailli esir kızla ilgili dikkat çeken detay

Hamas'ın esir takası mutabakatı kapsamında, 17 yaşındaki İsrailli esir kızı, kucağında köpeğiyle Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etmesi dikkati çekti.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 13:03 - Güncelleme:
Serbest bırakılan İsrailli esir kızla ilgili dikkat çeken detay
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İsrail'le varılan esir takası mutabakatı kapsamında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas, dün 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu 12 esiri, Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Serbest bırakılanlar arasında adının Mia Leimberg olduğu öğrenilen 17 yaşındaki İsrailli bir kız da vardı.

Takas sırasında çekilen videoda Leimberg'in Kızılhaç arabasına kucağında köpeğiyle binmesi dikkatlerden kaçmadı. Videoda ayrıca Leimberg'in ve köpeğinin iyi durumda olduğu görüldü.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk, serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

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