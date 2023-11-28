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Dünya

Serbest bırakılan İsrailli esirden Kassam Tugayları'na teşekkür mektubu

İsrailli rehine Danielle, kendisi ve kızı Emillia adına Kassam Tugayları'na mektup yazdı: Sonsuza dek minnettarlığın esiri olacağım.

28 Kasım 2023 Salı 08:39 - Güncelleme:
Serbest bırakılan İsrailli esirden Kassam Tugayları'na teşekkür mektubu
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Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında gerçekleştirilen esir takaslarında Hamas, toplam 43 İsrailli esiri serbest bıraktı. Kassam Tugayları ile serbest bırakılan İsrailli esirler arasındaki samimi görüntüler dünya genelinde gündem olmuştu. Kızıyla beraber serbest bırakılan İsrailli kadın, Kassam Tugaylarının kızına ve kendisine gösterdiği insani tavırdan dolayı teşekkürlerini sunduğu bir mektup yazdı.

İsrailli rehine Danielle, kendisi ve kızı Emillia adına Kassam Tugayları'na mektup yazdı:

Son birkaç haftadır bana eşlik eden generallerle yarın yollarımız ayrılacak gibi görünüyor ama size tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Kızım Emillia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için. Siz onun ebeveyni gibiydiniz, onu istediği zaman odanıza davet ediyordunuz. Hepinizin sadece arkadaş değil, aynı zamanda gerçek, iyi kalpli sevilen kişiler olduğunuz hissini kabul ediyor. Teşekkür ederim. Akıl hocası olarak onunla geçirdiğiniz saatler için teşekkür ederim. Ona karşı sabırlı olduğunuz ve hazır olmasa bile onu tatlılarla, meyvelerle ve her şeyle şımarttığınız için teşekkür ederim. Çocuklar savaş bölgelerinde olmamalı ama sizin sayenizde ve yol boyunca tanıştığımız diğer nazik insanlar sayesinde kızım kendini Gazze'de kraliçe olarak gördü. Askerden liderliğe uzanan uzun yolculuğumuzda kendisine nezaket, özen ve sevgiyle davranmayan birine rastlamadık. Sonsuza dek minnettarlığın esiri olacağım çünkü o buradan kalıcı bir psikolojik travmayla ayrılmadı. İçinde bulunduğunuz zor duruma ve Gazze'de uğradığınız ağır kayıplara rağmen gösterdiğiniz nazik davranışı hatırlayacağım. Keşke bu dünyada iyi arkadaşlar olabildiğimiz takdir edilse. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Size ve ailenize sağlık ve sevgilerimle. Çok teşekkür ederim.

Danielle ve Emillia.

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