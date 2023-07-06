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Dünya

Şeref Malkoç, Özbekistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlere gözlemci sıfatıyla katılacak

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Özbekistan'da 9 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Erken Seçimi'ne uluslararası gözlemci olarak katılacak.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
Şeref Malkoç, Özbekistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlere gözlemci sıfatıyla katılacak
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Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, Malkoç'un, Özbekistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından ülkedeki seçime gözlemci olarak davet edildiği bildirildi.

Davet üzerine Malkoç'un yarın Özbekistan'a gideceği belirtilen açıklamada, 9 Temmuz'daki seçimin takip edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Malkoç'un daha önce Yüksek Seçim Kurulunda görev yaptığı, bu süre boyunca 2014'teki yerel seçimler ile Cumhurbaşkanı Seçimi ve 7 Haziran ile 1 Kasım 2015'teki Milletvekili Genel Seçimleri'ne katkıda bulunduğu ifade edildi.

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  • Şeref Malkoç
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