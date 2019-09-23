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Sergey Şoygu: Uçak gemilerine değil, onları batıracak silahlara ihtiyacımız var

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'Kimseye saldırmak istemediğimizi düşünerek söylüyorum. Rusya'nın uçak gemilerinden çok, onları batıracak silahlara ihtiyacı var. Bunlar hem daha az maliyetli hem de daha verimlidir.' dedi.

  • star.com.tr
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Rusya'nın savunmaya ayırdığı bütçe, geçtiğimiz yıllarda artış kaydetse de, yükseliş hükümet eliyle durduruldu. Ancak Trump yönetimi ile birlikte harcamalarda gaza basan ABD, savunma harcamaları bakımında diğer ülkerleri büyük farkla geride bıraktı.
 
Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü, askeri harcamalar bakımından Rusya’yı 2018’de ABD, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan ve Fransa’nın ardından en çok harcama yapan altıncı ülke olarak belirledi. 
 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus vatandaşlarının bu konuda endişelenmemesi gerektiğini belirteerek, ''Vergi mükelleflerimizin gelirlerini doğru harcıyoruz.'' dedi.
 
Şoygu Rus basınına verdiği demeçte, ''ABD uçak gemileri alanında çok büyük miktarda para harcıyor. Peki kimseye saldırmak istemediğimizi düşünerek Rusya'nın gerçekten 5-10 uçak gemilik eylem grubuna ihtiyacı var mı? Bizim saldırı karşısında düşmanın taşıyıcılarına (uçak gemilerine) karşı kullanabileceğimiz silahlara ihtiyacımız var. Bunlar hem daha az maliyetli hem de daha verimlidir.'' ifadelerini kullandı.
 
ABD'NİN ASKERİ MÜDAHALELERİNE TEPKİ
 
Washington yönetiminin dünyadaki askeri müdahalelerini sert bir dille eleştiren Şoygu, ''Demokrasi getirmek için gittikleri hangi ülkelerde demokrası gelişti? Irak, Afganistan, Suriye...'' dedi.
 
Şoygu ABD'nin askeri müdahale ve başka yollarla, diğer ulusları mahvetme iştahını kaybetmediğini söyledi. 

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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