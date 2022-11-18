İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2022 Cuma / 24 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6208
  • EURO
    19,2574
  • ALTIN
    1047.12
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sergide yer alan otomobile 8 kilo un döktüler!
Dünya

Sergide yer alan otomobile 8 kilo un döktüler!

Son aylarda farklı müzelerde ünlü eserlere yönelik eylemler yapan iklim aktivistleri, bu kez de İtalya'nın Milano kentindeki ABD'li sanatçı Andy Warhol sergisinde yer alan otomobile 8 kilo un dökerek bir protesto gerçekleştirdi.

AA18 Kasım 2022 Cuma 21:35 - Güncelleme:
Sergide yer alan otomobile 8 kilo un döktüler!
ABONE OL

İtalyan basınındaki haberlere göre, kendilerine "Ultima Generazione (Son Nesil)" adını veren bir grup aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek için bu kez Milano'da pop art akımının önde gelen temsilcilerinden Andy Warhol'un sergisini hedef aldı.

Aktivistler, sabah "Reklamın Formu" isimli sergide gösterilen Warhol'un boyadığı 1979 model BMW arabanın üstüne 8 kilo un döktü.

Aktivistlerden bazıları daha sonra kendilerini arabanın camına yapıştırırken bazıları yere oturdu.

Bugünkü eylem, iklim aktivistlerinin İtalya'daki benzer ikinci eylemi oldu. Aktivistler, 4 Kasım'da başkent Roma'da sergilenen Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un "Ekici (The Sower)" isimli tablosunu sebze püresi fırlatarak hedef almıştı.

İklim aktivistleri, yakın zamanda Norveç'te Edvard Munch'un "Çığlık", Hollanda'da Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız", Almanya'da Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları), İspanya'da da İspanyol ressam Francisco de Goya'nın "La maja desnuda" (Çıplak Maya) ve "La maja vestida" (Giyinik Maya) tablolarına yönelik eylem yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.