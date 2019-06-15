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Seri cinayette yürek yakan diyalog

Güney Kıbrıs’ta seri katil Nikos Metaksas’ın son kurbanı olan 6 yaşındaki Sierra’nın bulunduğu anda yaşananlar büyük üzüntüye neden oldu.  

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Güney Kıbrıs’ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas’ın son kurbanı olan 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius’in bulunduğu anda yaşananlar Kıbrıs’ta büyük üzüntüye neden oldu. Metaksas, 2 çocuk ve 5 kadını öldürmüştü. Son kurban Sierra’yı Memi gölünde bulan dalgıç ile ekipler arasındaki konuşmalar, Rum kamuoyunun bir numaralı gündemi oldu. Sierra’yı tuğlalarla bağlanmış şekilde gölün dibinde bulan dalgıç Pambos, telsizden şefi Edward’a, “Bir mum yak” diye sesleniyor. Kucağında tuğla parçası ile sahile doğru gelen Pambos ile şef Edward arasında şu diyalog geçiyor...

SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK!

Dalgıç Pambos: Edward.

Şef Edward: Efendim Pambos.

Dalgıç Pambos: Bir mum yak!

Şef Edward: Tabi ki ahbap, neden ki?

Dalgıç Pambos: Çocuk, Sierra için! Edward onu kollarımda tutuyorum. Onu şu an tutuyorum!

Şef Edward: Söyleyecek sözüm yok! 

Bu arada Rum polisindeki gözaltı süresi devam eden Nikos Metaksas, Sierra’yı annesi Mary Rose ile birlikte boğduğunu itiraf etti.   

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