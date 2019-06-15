Seri cinayette yürek yakan diyalog

Güney Kıbrıs’ta seri katil Rum Milli Muhafız Ordusu Subayı Nikos Metaksas’ın son kurbanı olan 6 yaşındaki Sierra Graze Seucalius’in bulunduğu anda yaşananlar Kıbrıs’ta büyük üzüntüye neden oldu. Metaksas, 2 çocuk ve 5 kadını öldürmüştü. Son kurban Sierra’yı Memi gölünde bulan dalgıç ile ekipler arasındaki konuşmalar, Rum kamuoyunun bir numaralı gündemi oldu. Sierra’yı tuğlalarla bağlanmış şekilde gölün dibinde bulan dalgıç Pambos, telsizden şefi Edward’a, “Bir mum yak” diye sesleniyor. Kucağında tuğla parçası ile sahile doğru gelen Pambos ile şef Edward arasında şu diyalog geçiyor...

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