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Seri katile zaman aşımı

Güney Kore’de filmlere konu olan seri katilin kimliği 30 yıl sonra tespit edilebildi. Ancak zaman aşımı nedeniyle zanlıya dava açılamayacak.

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Polis yıllar süren araştırma sonucunda Güney Kore’nin ‘en meşhur’ seri cinayet davalarından birinde şüphelinin kimliğini saptadı. 1986 ve 1991 yılları arasında başkent Seul’un güneyinde 10 kadını öldüren seri katili bulmak için rekor sayıda polis memuru görevlendirilmişti. 

HALİHAZIRDA CEZAEVİNDEYMİŞ  

Geçtiğimiz günlerde 2 kadın kurbanın üzerinden alınan DNA örneklerini son adli teknikleri kullanarak inceleyen polis, cinayet ve cinsel taciz suçlarından halihazırda müebbet cezası ile cezaevinde olan Lee Chun-Jae’nın DNA’sına ulaştı. 56 yaşındaki zanlının suçlamaları reddettiği ve 25 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle dava açılamayacağı belirtiliyor. 

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